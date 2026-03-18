Суини снова в деле: стал известен сюжет сиквела нашумевшей «Горничной»

Триллер «Горничная» вышел на экраны в декабре 2025 года и неожиданно для многих стал настоящим хитом. При скромном бюджете в 35 миллионов долларов фильм сумел собрать в прокате почти 400 миллионов, что сделало его самой успешной работой в карьере Сидни Суини.

Критики встретили картину с умеренным оптимизмом, выдав 73% свежести на RT, а вот зрители оказались гораздо теплее — 92% одобрения. Таких показателей хватило, чтобы запустить в производство вторую часть. Причем студия решила не тянуть с сиквелом.

Съемки сиквела

О планах на продолжение «Горничной» объявили еще в январе. Режиссер Пол Фиг подтвердил, что работа над сценарием практически завершена — сейчас он вносит последние правки.

К съемкам команда приступит осенью. Если график не сдвинется, зрителям стоит готовиться к премьере либо в конце следующего года, либо уже в 2028-м.

Сюжет «Горничной 2»

В основе первой «Горничной» лежал роман Фриды Макфадден. Героиня по имени Милли устраивалась работать в дом Винчестеров, где сталкивалась с неуравновешенной хозяйкой Ниной и ее добродушным мужем Эндрю. Постепенно девушка узнавала пугающие секреты семьи, что едва не стоило ей жизни.

Продолжение официально называется «Тайна горничной» и будет опираться на вторую книгу трилогии. На этот раз Милли нанимается в семью Гарриков. Хозяйка Венди из-за болезни прикована к постели, и горничной предстоит ухаживать за ней.

Но забота быстро оборачивается кошмаром: героиню втягивают в заговор и пытаются подставить в убийстве. Как и в романе, в сиквеле может появиться садовник Энцо — знакомый зрителям по первому фильму.