Спустя 8 лет после «Первому игроку приготовиться» Спилберг вернулся к жанру sci-fi: критики затаили дыхание

Пока есть только анонс, но и он интригует ценителей жанра.

Если вы скучали по классической научной фантастике в духе старого Спилберга, есть хорошие новости. Режиссер, подаривший нам «Инопланетянина» и «Парк Юрского периода», спустя 8 лет возвращается к жанру — и делает это максимально интригующе.

Возвращение к истокам

Новый фильм «День разоблачения» стал первым полноценным sci-fi проектом режиссера со времен «Первому игроку приготовиться». И, судя по первым материалам, это не просто очередной блокбастер, а попытка вернуться к тому самому ощущению тайны и чуда.

Сам Спилберг сразу обозначил позицию: зрителям не покажут ключевые моменты заранее. По его словам, в трейлерах нет ни одного кадра из третьего акта — редкий случай для современного кино, где обычно раскрывают половину сюжета еще до премьеры.

О чем будет фильм

Подробности держатся в секрете, но уже известно, что история будет связана с инопланетянами и правительственными тайнами. В центре сюжета — герои, которые в детстве пережили контакт с чем-то внеземным и только спустя годы начинают вспоминать правду.

Один из персонажей пытается раскрыть заговор, а другой внезапно становится «голосом» чего-то неизвестного. И вся эта история постепенно превращается в напряженный триллер с элементами научной фантастики.

Звездный каст

В фильме снялись Эмили Блант, Джош О’Коннор и Колман Доминго — уже по этому составу понятно, что ставка сделана не только на масштаб, но и на актерскую игру.

И это чувствуется даже по описанию сцен: здесь важны эмоции, внутренние переживания и ощущение, что за происходящим скрывается нечто большее.

Почему все уже обсуждают фильм

Главная причина — это сам Спилберг и его подход. Он снова играет на ожидании, на недосказанности и на ощущении, что зрителю предстоит не просто посмотреть фильм, а разгадать его.

«День разоблачения» выглядит как редкий случай, когда большой блокбастер может быть одновременно зрелищным и по-настоящему загадочным. И если все сложится, нас ждет возвращение того самого sci-fi, по которому многие давно скучали.