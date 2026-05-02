Русский English
Почему Михримах убила Рустема: развод она даже не рассматривала

2 мая 2026 09:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

У наследницы султана были свои принципы.

Михримах была единственной дочерью Сулеймана и Хюррем, и, кажется, сама судьба готовила ей место под солнцем. Отец души в ней не чаял, мать с детства внушала: главное в жизни — любовь.

Но именно любовь и стала той ценой, которую Хюррем без колебаний потребовала от дочери. Ради власти и будущего династии она собственноручно разрушила мечты Михримах.

Брак Михримах

Михримах месяцами откладывала неизбежное и делала всё, чтобы избежать брака с Рустемом‑пашой. Она знала: без её согласия отец не станет настаивать.

Но однажды она в сердцах сказала султану, что выйдет за бывшего свинопаса, если тот считает его достойной партией. День свадьбы она называла днём своей смерти, а свадебное платье — саваном. И жизнь действительно перестала быть прежней.

Со временем Михримах поверила матери: этот брак — единственный способ спасти братьев. Она смирилась, приняла неизбежность, и даже в их семье порой наступало затишье.

Но смириться до конца — не в её характере. Однажды она решила всё изменить.

Интрига с внебрачной связью Рустема оказалась ловушкой, которую подстроил Селим, чтобы переманить зятя на свою сторону. Паша испугался гнева Сулеймана и выбрал сторону старшего шехзаде, надеясь утаить правду от жены. Но Михримах всё узнала и на этот раз решила разрушить брак окончательно.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Месть Михримах

Дочке султана простой развод уже не казался достаточной карой. Михримах отлично понимала: Рустем не успокоится, будет годами плести интриги за её спиной и отравлять жизнь ей и детям.

Месть переполнила её настолько, что она решилась на крайний шаг — и отправила мужа на тот свет. В последние мгновения Рустем успел осознать, за что его убивают.

Правда, исторические источники настаивают на другой версии. Согласно летописям, дочь Хюррем не была причастна к смерти супруга. Причиной его раннего ухода стала банальная водянка, а не шёлковый шнур.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
telegram vk zen
