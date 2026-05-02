Трудно поверить, но между Кэмероном и Гильермо дель Торо есть особая связь: и началась она с этого аниме

2 мая 2026 07:00
Великие режиссеры начинали с одного мультфильма.

Задолго до «Терминатора 2», «Аватара» и «Лабиринта Фавна» Джеймс Кэмерон и Гильермо дель Торо были просто двумя одержимыми кино энтузиастами. В начале 90-х они общались, советовались друг с другом и… вместе смотрели аниме. Причём не самое очевидное.

Почему именно «Полиция будущего»

Речь идёт о культовой франшизе Patlabor, которой уже больше 35 лет. Формально это история про полицейских и гигантских роботов, но на деле — философское размышление о технологиях, власти, страхе и ответственности. Здесь мехи — не героические игрушки, а рабочий инструмент, а за экшеном скрываются темы бюрократии, терроризма и морального выбора.

Именно этот «взрослый» подход к фантастике оказался близок и Кэмерону, и дель Торо. Не роботы как аттракцион, а мир, в котором технологии меняют человека — вот что их зацепило.

Аниме как творческий обмен

Интересно, что обмен был взаимным. Дель Торо познакомил Кэмерона с «Полицией будущего», а Кэмерон в ответ открыл ему мангу «Алита: Боевой ангел». В итоге оба сюжета стали частью их ДНК: «Тихоокеанский рубеж» во многом наследует философию меха из «Полиции будущего», а «Алита» превратилась в дорогостоящий голливудский проект мечты Кэмерона.

След аниме в большом кино

Влияние японской анимации легко считывается и сегодня. У дель Торо — это уважение к монстрам и технике, у Кэмерона — интерес к симбиозу человека и машины. Оба режиссёра не раз признавались, что аниме научило их смотреть на жанр фантастики серьёзно, без снисхождения.

Иронично, что именно тихое, вдумчивое аниме про полицейских роботов стало точкой сближения двух будущих легенд. Иногда большие карьеры начинаются не с громких премьер, а с совместного просмотра правильного сериала.

Фото: Legion-media
