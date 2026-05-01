Узнала, какой новогодний фильм в СССР все смотрели еще до «Иронии судьбы» и поразилась: даже его названия никогда не слышала

До того как «Ирония судьбы» стала неизменным атрибутом праздника, у советских зрителей был свой новогодний фаворит. Конечно, были «Голубые огоньки», «Карнавальная ночь» и другие ленты или передачи. Но существовал один особый фильм, который некоторое время считался кинотрадицией Нового года.

Им была комедия «Семья как семья», снятая в 1970 году. Его ежегодно показывали по телевизору, и, по воспоминаниям многих, он пользовался огромной народной любовью.

Сюжет фильма «Семья как семья»

В предновогодней суете семья Коробовых полна ожиданий. Николай Николаевич, уважаемый мастер на фабрике, и его супруга Татьяна Ивановна, добрая медсестра, готовят дом к торжеству. Они с нетерпением ждут, когда за большим столом соберутся их взрослые дети.

Но праздничный сценарий рушится ещё до полуночи. У каждого из отпрысков находятся более важные дела, чем семейный ужин. В итоге нарядный стол и традиционные блюда остаются в полном распоряжении двух пожилых людей. Однако в эту волшебную ночь даже самое безнадёжное одиночество имеет шанс обернуться неожиданным и тёплым чудом.

Детали фильма «Семья как семья»

Несмотря на то, что лента кажется уже устаревшей, современные зрители с радостью с ней познакомились.

«Никакой политики, мещанства. Симпатичная, трогательная, сентиментальная история самой обычной семьи, готовящейся встретить Новый год в СССР», — пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

А некоторые комментаторы назвали и другие примеры новогодних фильмов, которые смотрели в их семье.