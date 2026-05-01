Киноафиша Статьи Узнала, какой новогодний фильм в СССР все смотрели еще до «Иронии судьбы» и поразилась: даже его названия никогда не слышала

Узнала, какой новогодний фильм в СССР все смотрели еще до «Иронии судьбы» и поразилась: даже его названия никогда не слышала

1 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сейчас ленту вспомнят единицы.

До того как «Ирония судьбы» стала неизменным атрибутом праздника, у советских зрителей был свой новогодний фаворит. Конечно, были «Голубые огоньки», «Карнавальная ночь» и другие ленты или передачи. Но существовал один особый фильм, который некоторое время считался кинотрадицией Нового года.

Им была комедия «Семья как семья», снятая в 1970 году. Его ежегодно показывали по телевизору, и, по воспоминаниям многих, он пользовался огромной народной любовью.

Сюжет фильма «Семья как семья»

В предновогодней суете семья Коробовых полна ожиданий. Николай Николаевич, уважаемый мастер на фабрике, и его супруга Татьяна Ивановна, добрая медсестра, готовят дом к торжеству. Они с нетерпением ждут, когда за большим столом соберутся их взрослые дети.

Но праздничный сценарий рушится ещё до полуночи. У каждого из отпрысков находятся более важные дела, чем семейный ужин. В итоге нарядный стол и традиционные блюда остаются в полном распоряжении двух пожилых людей. Однако в эту волшебную ночь даже самое безнадёжное одиночество имеет шанс обернуться неожиданным и тёплым чудом.

Кадр из фильма «Семья как семья»

Детали фильма «Семья как семья»

Несмотря на то, что лента кажется уже устаревшей, современные зрители с радостью с ней познакомились.

«Никакой политики, мещанства. Симпатичная, трогательная, сентиментальная история самой обычной семьи, готовящейся встретить Новый год в СССР», — пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

А некоторые комментаторы назвали и другие примеры новогодних фильмов, которые смотрели в их семье.

«Мне запомнилось, что дома с родителями смотрели "Карнавальную ночь" и всегда ждали "Голубой огонёк"», «Помню, в то время любили смотреть и телеспектакль "День за днём"», «Новогодними фильмами были "Соломенная шляпка", "31 июня", "О бедном гусаре..."», «"Чук и Гек" показывали. Там как раз про Новый год», — пишут пользователи.

Фото: Кадры из фильмов «Семья как семья» (1970), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
