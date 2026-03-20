Новый «Отель Элеон»: «Горнолыжка» от Okko может повторить успех хита СТС

До следующего сериального сезона еще далеко, но кинематографисты уже начали работу над новыми проектами. И одна из картин, на которую сделают ставку на Okko, будет называться «Горнолыжка».

На первый взгляд, может показаться, что исключительно спортивная история. Но на самом деле в Сети проект уже окрестили новым «Отелем "Элеон"».

Сюжет

Михаил много лет работал крановщиком в порту небольшого города. Он всегда старался поступать по совести. Когда начальник задержал зарплату, Михаил заступился за коллег. В итоге его самого уволили. Денег нет, а на руках у него сын, который постоянно влезает в долги.

Михаилу удаётся устроиться на новое место. Это элитный горнолыжный курорт. Руководит им Катя — строгая, но справедливая женщина.

Поначалу Михаилу трудно привыкнуть к новой обстановке, но со временем он осваивается. Между ним и Катей возникает симпатия. Проблема в том, что Катя встречается с Денисом. А Денис — тот самый владелец порта, который уволил Михаила.

Детали

В России в последнее время вырос интерес к отдыху на горнолыжных курортах. Вслед за этим на экранах стали чаще появляться фильмы и сериалы на похожую тему. Один из примеров — картина «Красная Поляна».

Новый проект под названием «Горнолыжка» тоже впишется в этот тренд. Он покажет, с какими сложностями сталкиваются сотрудники таких курортов. Главную роль исполнил Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны».

«По описанию можно предположить, что сериал будет во многом походить еще и на СТСовский "Отель "Элеон". Было бы неплохо — я как раз соскучился по подобным историям», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Пока точная дата выхода держится в секрете.