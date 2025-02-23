Меню
Борисов подержал статуэтку престижной американской премии всего пару секунд: вот кому российский актер уступил награду
В Лос-Анджелесе вручили Independent Spirit Awards.
Написать
23 февраля 2025 15:21
Виктор Добронравов и Тихон Жизневский появятся в исторической драме «Ангелы Ладоги»
Режиссер «Брестской крепости» снимает историческую драму о подвиге буеристов, вывозивших сирот из блокадного Ленинграда.
Написать
5 февраля 2025 13:00
«Смотрели на одном дыхании»: в этой любимой зрителями казахской фантастике снялись русские звезды
Многосерийная лента собрала восторженные рецензии.
Написать
18 января 2025 12:35
Звезда «Слова пацана» признался в любви к казахским артистам: вот кого выделил Иван Янковский
Актер ценит творчество местных музыкантов.
Написать
14 января 2025 11:00
Казахи проучат Кологривого на ринге: премьера фильма «Арлан. Решающий раунд» состоится уже в январе
Тема бокса для актера особенно важна.
Написать
9 января 2025 13:00
Миллиарды в прокате: 7 самых кассовых казахских картин в 2024 году
На первом месте оказался хоррор.
Написать
6 января 2025 14:05
«Это как слетать в космос»: Пересильд сравнила съемки в Казахстане с работой на МКС
Актриса рассказала о трудностях в работе над новой лентой.
Написать
1 января 2025 10:00
Этим актером гордится не только Казахстан, но и весь мир! Вспоминаем 10 «золотых» ролей Олега Янковского
Звезда, которую невозможно заменить.
Написать
31 декабря 2024 13:00
«Русский казах» не стал себе изменять: где снимали фильм «Последний ронин»
В качестве локаций выбрали безжизненные степи.
Написать
28 декабря 2024 12:15
Понравился Северин из «Последнего богатыря»? Тогда вот еще 5 лучших киноработ со звездой Казахстана
Актер весьма многогранен и талантлив.
Написать
26 декабря 2024 14:30
80-летний Филиппенко объявил о решении провести остаток жизни в Литве: «В Россию не вернусь. Грустно!»
Александр Филиппенко больше не снимается в кино и не выходит на театральную сцену.
Написать
17 декабря 2024 13:33
Наряд вне очереди: звезда «Жестокого романса» травмировалась на съемках из-за украшений
Ларисе Гузеевой пришлось вызывать специалиста.
Написать
15 декабря 2024 08:52
Кологривый и Янковский на первом месте: Копейкин назвал топ лучших актеров не только России, но и мира
Похоже, что актер судит о талантах кинематографического сообщества по «Слову пацана».
Написать
5 декабря 2024 15:13
Актеру «Квартета И» Александру Демидову грозит инвалидность?
Артист в настоящее время испытывает трудности со здоровьем и лишним весом.
Написать
4 декабря 2024 10:32
Еще недавно был женат: Асмус вышла в свет с новым избранником — им оказался влиятельный мужчина
Илья Бурец — человек не последней величины в российском кинематографе.
Написать
28 ноября 2024 15:30
Дебют в 11 лет: что известно о первой роли сына Фриске в сериале
Платон Шепелев сыграл во втором сезоне «Плаксы».
Написать
28 ноября 2024 15:10
Родила от молодого итальянца: Марина Федункив впервые стала мамой в 53 года
Звезда сериалов и шоу тщательно скрывала свою беременность и роды, но радостное событие все же стало известно.
Написать
21 ноября 2024 11:30
Дело сдвинулось с мертвой точки: Петренко начал все-таки выплачивать Климовой долг по алиментам
У пары два общих наследника.
Написать
8 ноября 2024 13:35
Паулина Андреева оказалась по ту сторону камеры: почему ее сериал «Мамин сын» стоит посмотреть
Актриса осваивает новые профессии и у нее отлично получается.
Написать
7 ноября 2024 15:40
Родился настоящий богатырь: у 79-летнего Никиты Михалкова случилось пополнение в семье
Режиссер, вполне вероятно, скоро станет многодетным прадедом.
Написать
5 ноября 2024 10:20
Так и до «Оскара» недалеко: Юру Борисова номинировали на престижную международную премию
Российского актера отметили за появление в фильме «Анора».
Написать
30 октября 2024 13:20
Не «Глухарь», но дело нечисто: странные подробности смерти актера Юрия Пономаренко
Звезду криминальных сериалов пытались выдать за живого, когда он уже был окоченелым.
Написать
29 октября 2024 09:44
Алену Яковлеву выписали из больницы: подозрения на аппендицит не подтвердились, но есть один нюанс
Вероятно, через полгода звезде «Склифосовского» придется лечь под нож.
Написать
25 октября 2024 12:04
Претендентами на «Золотой Орел»-2024 стали 32 фильма: лишь одна хитовая новинка осталась за бортом
До церемонии награждения осталось всего три месяца, но главные «лузеры» уже известны.
Написать
24 октября 2024 13:54
В «Смешарики. Космическая экскурсия» впервые покажут родителей Кроша и Ежика: их озвучат звезды «Беспринципных» и «Ментовских войн»
Новые подробности о самой ожидаемой ленте для детей от трех лет.
Написать
22 октября 2024 13:44
«Отметит Новый год с семьей»: названы сроки выхода Ефремова из колонии по УДО
Некогда именитому артисту осталось провести за решеткой считанные недели.
Написать
20 октября 2024 10:55
Решилась судьба сына: зареванная Муцениеце вышла на связь после заседания суда
После каникул наследник остался жить с отцом и мачехой, отказавшись возвращаться домой.
Написать
18 октября 2024 15:35
На уровне Суворова: вот как решили увековечить Романа Мадянова в Москве
Не прошел и месяц после смерти известного актера, а общественники выдвинули необычное предложение. Эту награду артист точно заслуживал.
Написать
17 октября 2024 12:15
Не говорит, почти не дышит: состояние Ефремова в колонии стремительно ухудшается
Актер не раз просил отпустить его по УДО из-за проблем со здоровьем. Однако получал отказ из-за тяжести совершенного им преступления.
Написать
17 октября 2024 10:32
Противоречит врачам: сын Ливанова впервые заговорил о состоянии отца, но лишь сильней всех запутал
Борис Васильевич попытался успокоить публику, однако выбрал для этого далеко не лучшие слова.
Написать
15 октября 2024 09:17
