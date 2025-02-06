Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Статьи
Киноафиша
Новости
Новости о российских сериалах
Новости о российских сериалах
Что посмотреть
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Даже лучше «Слова пацана»: казахстанский криминальный хит с рейтингом 7,7 удивил зрителей
Драма оставила немало впечатлений.
Написать
6 февраля 2025 15:05
Казахского Козловского в Сети считают абьюзером: как Ильясов угодил в некрасивый скандал
Теперь исполнитель сосредоточился на карьере, забыв про личную жизнь.
Написать
23 января 2025 12:00
Звезда «Слова пацана» признался в любви к казахским артистам: вот кого выделил Иван Янковский
Актер ценит творчество местных музыкантов.
Написать
14 января 2025 11:00
Этот сериал создан при сотрудничестве России и Казахстана: в 2025 году «Аллигатор» станет настоящей «бомбой»
Зрители уже считают дни до премьеры.
Написать
4 января 2025 13:00
В центре сюжета — молодая сирота из Казахстана: главной премьерой января станет сериал «Арбатские тайны»
Будет что смотреть холодными зимними вечерами.
Написать
30 декабря 2024 12:00
«Никогда не смотрел, хотя сам в нем снимался»: шеф Ивлев откровенно высказался о якобы кулинарном сериале «Кухня»
Вот какие недочеты назвал знаменитый ведущий и актер по совместительству.
Написать
30 ноября 2024 13:00
Дебют в 11 лет: что известно о первой роли сына Фриске в сериале
Платон Шепелев сыграл во втором сезоне «Плаксы».
Написать
28 ноября 2024 15:10
Без Ивлеевой, но с Янковским: стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» — что ждет зрителей?
Уже известна примерная дата выхода истории из российской глубинки.
Написать
8 ноября 2024 14:00
Паулина Андреева оказалась по ту сторону камеры: почему ее сериал «Мамин сын» стоит посмотреть
Актриса осваивает новые профессии и у нее отлично получается.
Написать
7 ноября 2024 15:40
Съемки продолжения «Восьмого участка» завершены: вот что зрителей ждет в новом сезоне
В жизни героев произойдут важные перемены.
Написать
6 ноября 2024 15:35
Не «Глухарь», но дело нечисто: странные подробности смерти актера Юрия Пономаренко
Звезду криминальных сериалов пытались выдать за живого, когда он уже был окоченелым.
Написать
29 октября 2024 09:44
Для тех, кому не хватило «Комбинации»: вышел музыкальный сериал «Хит» — вот где его посмотреть и когда ждать новых серий
В проекте приняли участие многие топовые знаменитости — от Федора Бондарчука до Шуры.
Написать
26 октября 2024 09:23
«А вас я попрошу…меняться»: в России снимут сериал о Штирлице — будет колоссально отличаться от «Семнадцати мгновений весны»
Новинка будет принципиально не похожа на культовый фильм. Дочь Юлиана Семенова, автора романов о Штирлице, рассказала, при каком условии начнутся съемки.
Написать
12 октября 2024 09:18
«Я ее вообще не собиралась рожать»: Федункив решилась на признание о семье
Ребенок не был желанным, а его воспитание доверили старикам.
Написать
7 октября 2024 11:54
«Подозрительно прилично»: что известно о новом мультсериале о Чебурашке и всех-всех-всех
На первом концепт-арте можно увидеть сразу нескольких полюбившихся героев.
Написать
29 сентября 2024 18:04
«С трудом выжили»: Пересильд о проблемах на съемках «Последнего богатыря» — сериала могло и не быть
Природа явно была против.
Написать
28 сентября 2024 13:49
«Москва слезам не верит» превратят в мюзикл: со звездами «Слова пацана» и самой красивой рэп-исполнительницей России
Одного актера и вовсе могут замазать в сериале.
Написать
27 сентября 2024 11:52
«Просится в прокат»: у «Последний богатырь. Наследие» есть лишь один серьезный недостаток, и его не исправить
Минимальное количество зрителей смогут по-настоящему «кайфануть» от сериала.
Написать
26 сентября 2024 13:50
Угрозы услышаны, выводы сделаны: вот благодаря кому Кологривый ведет себя как шелковый
Мягкие части тел официанток теперь под защитой.
Написать
23 сентября 2024 09:20
У «Преступление и наказание» будет много общего с сериалами Netflix: названы даты выхода всех серий
Сюжетные спойлеры все знают еще со школьной скамьи.
Написать
20 сентября 2024 16:20
Вместо Грома - Красная Фурия! Почему решили заменить звезду фильмов по русским комиксам
Во вселенной Bubble большие перемены.
Написать
20 сентября 2024 10:20
По прозвищу Зверь: первые кадры со съемок 3 сезона «Метода» с Никитой Кологривым
Актер исполнит одну из важнейших ролей в долгожданном продолжении легендарного детектива.
Написать
17 сентября 2024 13:33
В России выбрали самый ожидаемый сериал года: без Янковского не обошлось
Актер сыграл центральную роль в проекте.
Написать
17 сентября 2024 12:19
Звезды «Слова пацана» снова при деле: раскрыты роли Янковского и Максимова во 2 сезоне «Фишера»
Долгожданные подробности об одном из самых важных сериалов ближайших месяцев.
Написать
17 сентября 2024 11:29
«Вдохновил “Ночной дозор”»: новое русское фэнтези может затмить даже «Волшебный участок»
Описания, по крайней мере, звучат довольно похоже.
Написать
17 сентября 2024 10:00
«Волшебный участок» станет франшизой: поклонникам сериала готовят множество сюрпризов
Создатели проекта намерены активно развивать историю Лехи Попова.
Написать
13 сентября 2024 09:11
От создателей «Слово пацана», но есть нюансы: почему первые зрители «Детей перемен» лишь пожимают плечами
У тех, кто оценил дебютные серии, впечатления откровенно спорные.
Написать
12 сентября 2024 10:25
Зорро приехал в Россию и стал Дубровским? Что покажут зрителям в сериале-кроссовере популярных историй
Мститель в маске теперь будет скакать на лошади по заснеженным русским полям.
Написать
9 сентября 2024 11:30
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить