Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского»

Расследование дела Архитектора еще не закончилось.

Телеканал НТВ показал первый тизер восьмого сезона сериала «Невский». Съемки уже идут, а создатели раскрыли первые детали сюжета. Судя по информации, новый сезон станет одним из самых напряженных за всю историю проекта.

Возвращение Кондратьева обострит конфликт

Одним из ключевых событий станет возвращение генерала Кондратьева. Его появление сразу обострит давнее противостояние с полковниками Михайловым и Окунько.

Этот конфликт зрители наблюдают уже несколько сезонов, но теперь он выйдет на новый уровень. Героям придется не только бороться с преступностью, но и выяснять отношения внутри системы.

Михайлов окажется в смертельной ловушке

Параллельно в городе появляется неизвестный преступник, который совершает серию жестоких убийств. Полковник Михайлов решает лично заняться расследованием, но операция заканчивается неожиданно — он попадает в смертельную ловушку.

Создатели намекают, что этот поворот станет одним из самых драматичных моментов нового сезона. Судьба героя окажется под угрозой.

Дело Архитектора получит продолжение

Еще одна важная линия — расследование дела Архитектора. Большинство участников преступной группы уже установлены, однако остаются вопросы.

Ключевой фигурой становится вдова Семенова, которая скрывается от следствия. В тизере она держит карточку с надписью «Я знаю, где ты», что намекает на новую опасность и продолжение расследования.

Знакомый актерский состав

В новом сезоне вернутся Антон Васильев, Андрей Гульнев и Дмитрий Паламарчук. Также зрители увидят Сергея Кошонина, Викторию Маслову, Александра Саюталина, Анастасию Забирову и других актеров.

Судя по первым деталям, восьмой сезон «Невского» станет более мрачным и напряженным, а судьба ключевых героев снова окажется под угрозой.