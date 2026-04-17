Главная трагедия турдизи в апреле: скончался 37-летняя звезда сериала «Мечта Эшрефа»

17 апреля 2026 12:00
Рамазан Тетик

Поклонникине не ожидали такого.

В Турции в начале апреля скончался 37-летний актёр театра и кино Рамазан Тетик, известный по сериалу «Мечта Эшрефа».

О его смерти в социальных сетях сообщил Союз актёров Турции. Организация передала соболезнования и пожелала терпения семье и близким покойного.

Ранее официальный аккаунт сериала обратился с просьбой о помощи: Рамазану Тетику срочно требовалась донорская кровь после разрыва аорты. Врачи провели 13-часовую операцию, но спасти актёра не удалось.

Рамазан Тетик много работал в театре и на экране, он серьёзно относился к профессии и мечтал о дальнейшей карьере. В свободное время он подрабатывал курьером и оказывал помощь нуждающимся.

Его преждевременная смерть стала тяжёлой утратой для семьи, друзей, коллег и поклонников. Демет Оздемир попрощалась с актером словами: «Мне очень грустно... Пусть покоится с миром. Пусть твое место будет в раю», а Сюха Уйгур поделился своей скорбью, сказав: «Это произошло слишком рано, брат».

Толга Теккин поделился сообщением: «Пусть ты спишь в свете, Рамазан», а Неджип Мемили выразил свои чувства словами: «Мой дорогой брат, пусть твое место будет в раю». Пост актрисы Чигдем Тунч подтвердил, что актер боролся с болезнью.

Фото: Социальные сети
Камилла Булгакова
