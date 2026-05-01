Этот советский салат стоит копейки, а украсит каждый стол: на 1 и 9 мая не стыдно на стол поставить

С рецептом справятся все.

В советский период домашним хозяйкам приходилось проявлять немалую изобретательность, чтобы готовить из доступных продуктов. В ходу были незамысловатые рецепты, переходившие от старших к младшим.

Главными требованиями к закускам тогда считались дешевизна сырья, питательность и несложное приготовление. И этот салат отвечает каждому из них.

В те годы его знали как «Минский» — название указывает на белорусское происхождение. Готовится он просто.

Полкилограмма картофеля отваривают в кожуре, затем очищают и нарезают кубиками. На сковороде с маслом обжаривают любые доступные грибы — лисички, опята или шампиньоны.

Лук шинкуют очень тонкими полосками. Все компоненты соединяют в глубокой посуде, добавляют четверть килограмма квашеной капусты, которую предварительно тщательно отжимают от рассола. Заправляют блюдо растительным маслом.

В итоге получается наваристый салат, способный украсить как повседневный ужин, так и праздничный стол.