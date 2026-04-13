Русский English
Киноафиша Новости В апреле среди российских сериалов особенно выделились эти 3 новинки: №3 — прямо «Очень странные дела» в СССР

В апреле среди российских сериалов особенно выделились эти 3 новинки: №3 — прямо «Очень странные дела» в СССР

13 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Радар»

Зрители с предвкушением ждут новые серии.

Апрель выдался насыщенным для российских сериалов. В этом месяце вышли сразу несколько проектов в разных жанрах — от ретродетективов до комедийной фантастики. Я выбрала три сериала, которые выглядят наиболее интригующими и обсуждаемыми.

Отпечатки — мрачный триллер с Оксаной Акиньшиной

Сериал «Отпечатки» рассказывает о капитане Следственного комитета Яне, которая возвращается в родной город Заречный. Здесь она расследует серию жестоких убийств и параллельно сталкивается с собственным прошлым.

Проект снял режиссер Сергей Филатов, известный по сериалам «Урок» и «Бар „Один звонок“». Главную роль исполнила Оксана Акиньшина, а ее напарника сыграл Дмитрий Чеботарев. Судя по описанию, зрителей ждет напряженный детектив с психологической драмой.

Страх над Невой — ретродетектив про язычников

Во втором сезоне «Страха над Невой» действие переносится в Ленинград 1970 года. Майор КГБ и капитан милиции расследуют серию загадочных смертей ученых и дипломатов.

Подозрения падают на языческую секту, поклоняющуюся богу Сварогу. В главных ролях снова Антон Хабаров и Андрей Фролов. Атмосфера позднего СССР и мистическая линия делают проект одним из самых необычных детективов месяца.

Радар — фантастика в духе Очень странных дел

Сериал «Радар» переносит зрителей в 1988 год. Рядом с небольшим городом падает загадочный объект, который замечают только трое школьников.

Постепенно жители города начинают вести себя странно, и герои понимают, что столкнулись с инопланетным вторжением. В сериале снялись Виктория Исакова и Илья Лыков, а режиссером выступил Константин Смирнов.

Эти проекты показывают, что российские сериалы продолжают экспериментировать с жанрами и атмосферой. И если хочется чего-то нового, апрельские премьеры выглядят отличным вариантом.

Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
