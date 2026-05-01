Секрет крабсбургера раскрыт: рецепт из «Губки Боба», который реально повторить — готовлю дома, очень вкусно

Крабсбургер из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» давно стал культовым блюдом, о котором слышали даже те, кто не смотрел сам мультфильм.

В «Красти Крабе» этот бургер считается главным сокровищем, а секретный рецепт охраняется как государственная тайна, но в одной из серий Спанч Боб всё же проговаривается, и внимательные зрители смогли восстановить основу рецепта.

Почему крабсбургер стал легендой

В сериале крабсбургер — это не просто еда, а символ успеха и главный источник дохода мистера Крабса. За ним охотится Планктон, а посетители готовы возвращаться снова и снова ради знакомого вкуса.

В реальной жизни секрет, конечно, проще: всё дело в правильной сборке и балансе ингредиентов. Именно сочетание сочной котлеты, свежих овощей и соусов делает бургер таким узнаваемым.

Рецепт крабсбургера дома

Ингредиенты:

булочки для бургеров — 2 шт.

котлета (говяжья или куриная)

листья салата айсберг

лук

маринованные огурцы (пикули)

кетчуп

горчица

томат

сыр

Булочки слегка подрумянивают на сковороде или в духовке, чтобы они стали мягкими внутри и хрустящими снаружи. Котлету обжаривают до готовности, а за минуту до снятия кладут сверху сыр, чтобы он слегка расплавился.

Сборка происходит в том самом порядке, который озвучивал Спанч Боб: на нижнюю булочку кладут котлету с сыром, затем добавляют лук, ломтик томата, кетчуп, горчицу и пикули. Сверху накрывают второй частью булочки — и крабсбургер готов. Приятного аппетита!