Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Новости Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке

Okko покажет, что если бы «Гостья из будущего» была бы триллером в духе «Оно»: когда выйдет «Радар» про инопланетян в советском городке

19 марта 2026 13:00
Кадр из сериала «Радар»

Главная роль у Виктории Исаковой.

Платформа Okko готовит один из самых интригующих релизов года — сериал «Радар». Действие происходит в 1988 году неподалеку от закрытого советского городка, где размещен военный радар противоракетной обороны.

В окрестностях терпит крушение неизвестный объект, и группа шестиклассников решает отправиться в лес в надежде отыскать что-то любопытное. Но поиски оборачиваются трагедией: один из ребят, мальчик по имени Лёха, бесследно исчезает.

На поиски ребенка поднимаются милиция и местные жители, однако вскоре окружающие начинают замечать, что с городом происходит нечто пугающее. Поведение людей меняется, они произносят фразы, смысла которых никто не может уловить.

Детям поначалу кажется, что дело в шпионах или диверсантах, но правда оказывается гораздо более жуткой, чем они могли предположить.

Виктория Исакова играет женщину, в которую вселилась инопланетная сущность. В трейлере её героиня попадает под автобус, но остаётся целой. Дата выхода сериала, который уже сравнивают с «Гостьей из будущего», только в мрачной эстетике кинговского «Оно», пока не объявлена.

Фото: Кадр из сериала «Радар»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше