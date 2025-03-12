Меню
Кадр из сериала «Тьма», «Извне» Обожаете «Тьму» и «Извне»? Тогда вам не стоит пропускать «Казахские страшные сказки» — премьера уже на днях Лента снята в жанре мистического хоррора.
12 марта 2025 11:10
Кадр из фильма «Микки 17» Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
10 марта 2025 15:51
Кадр из фильма «Молда» Голливуду и не снилось: в казахстанском прокате этот местный фильм обогнал нового «Капитана Америку» Лента собрала только за первые выходные более 300 млн тенге.
3 марта 2025 12:05
Лаура Турсунканова в фильме «Папа умер в субботу» Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
26 февраля 2025 10:16
Саят Исембаев в фильме «Рэкетир: Новые времена» 135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
19 февраля 2025 10:30
Кадр из фильма «Janym Qazaqstan» «История затронула сердце»: казахстанский фильм «Janym Qazaqstan» покорил сердца зрителей в Стамбуле Есть чем гордиться однозначно.
26 января 2025 10:00
Кадр из сериала «Капитан Америка: Новый мир» (2025) Готовьте попкорн, Капитан Америка возвращается: уже известна точная дата премьеры нового фильма в Казахстане Ждать осталось меньше месяца.
24 января 2025 11:00
Кадр из фильма "Тамыр" В Казахстане на эту премьеру все идут целыми семьями: вот почему фильм «Тамыр» стоит посмотреть Идеально для семейного похода в кино.
16 января 2025 12:00
Кадр из фильма «Арлан. Решающий раунд», «Тамыр», «Janym Qazaqstan» Что посмотреть в кинотеатрах Казахстана в январе 2025: 6 главных премьер — есть даже фильм с Кологривым Зрителям есть, из чего выбрать.
10 января 2025 13:30
Кадр из фильма «Малай», «Холоп» Такой же крутой, как «Холоп», только с казахстанским колоритом: что уже известно о съемках фильма «Малай» Получился крайне интересный проект.
9 января 2025 15:00
Кадр из фильма "Рэкетир" 7 казахстанских фильмов, которые выйдут уже в 2025 году: эти премьеры ждут не только на родине, но и по всему миру Зрители замерли в ожидании.
8 января 2025 12:00
Этот триллер 2024 года получил рейтинг 9,1 на IMDb: один из лучших не только в Казахстане, но и во всем мире Этот триллер 2024 года получил рейтинг 9,1 на IMDb: один из лучших не только в Казахстане, но и во всем мире Это увлекательная и напряженная история.
8 января 2025 10:00
Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» Герои вернулись спустя 19 лет: этот семейный мультфильм на Netflix казахи могут посмотреть вместе с детьми Первые зрители оставляют о ленте положительные отзывы.
5 января 2025 08:44
Главные герои фильма «Муфаса: Король Лев» Не фильм, а концерт: за дубляж «Муфасы» в казахстанских кинотеатрах отвечают известные певцы Лента доступна на двух языках.
28 декабря 2024 14:15
Дебют в 11 лет: что известно о первой роли сына Фриске в сериале Дебют в 11 лет: что известно о первой роли сына Фриске в сериале Платон Шепелев сыграл во втором сезоне «Плаксы».
28 ноября 2024 15:10
«Великолепный век», но с Серканом Болатом: вышел трейлер турецкого «Холопа» «Великолепный век», но с Серканом Болатом: вышел трейлер турецкого «Холопа» Премьера ленты запланирована в России 23 января 2025 года.
17 ноября 2024 17:00
Без Ивлеевой, но с Янковским: стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» — что ждет зрителей? Без Ивлеевой, но с Янковским: стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» — что ждет зрителей? Уже известна примерная дата выхода истории из российской глубинки.
8 ноября 2024 14:00
Для тех, кому не хватило «Комбинации»: вышел музыкальный сериал «Хит» — вот где его посмотреть и когда ждать новых серий Для тех, кому не хватило «Комбинации»: вышел музыкальный сериал «Хит» — вот где его посмотреть и когда ждать новых серий В проекте приняли участие многие топовые знаменитости — от Федора Бондарчука до Шуры.
26 октября 2024 09:23
В России покажут новый фильм «Любовь Советского Союза»: собрали все, что известно — сюжет, актеры, дата премьеры В России покажут новый фильм «Любовь Советского Союза»: собрали все, что известно — сюжет, актеры, дата премьеры Главную роль в проекте исполнила звезда «Пищеблока». А сам фильм очень интересно расскажет про грандиозную эпоху — через историю жизни одной выдающейся женщины.
15 октября 2024 14:28
Новый сезон сериала «Медленные лошади» заметно растянулся: дата выхода серий поможет не пропустить эпизоды Новый сезон сериала «Медленные лошади» заметно растянулся: дата выхода серий поможет не пропустить эпизоды Большая часть серий уже вышла, а оставшиеся появятся с большим промежутком.
30 сентября 2024 15:53
«Ни глаз, ни мозг не успевает»: вышел «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» — отзывы и рейтинг не впечатляют «Ни глаз, ни мозг не успевает»: вышел «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» — отзывы и рейтинг не впечатляют Еще одной культовой картины, увы, не получилось.
28 сентября 2024 16:18
«С трудом выжили»: Пересильд о проблемах на съемках «Последнего богатыря» — сериала могло и не быть «С трудом выжили»: Пересильд о проблемах на съемках «Последнего богатыря» — сериала могло и не быть Природа явно была против.
28 сентября 2024 13:49
«Давно со мной такого не было»: фильм «Мужское слово» с Прилучным уже вышел — первые отзывы впечатляют «Давно со мной такого не было»: фильм «Мужское слово» с Прилучным уже вышел — первые отзывы впечатляют Стоит посмотреть, пока ждете новые серии «Жизни по вызову».
27 сентября 2024 10:04
«Просится в прокат»: у «Последний богатырь. Наследие» есть лишь один серьезный недостаток, и его не исправить «Просится в прокат»: у «Последний богатырь. Наследие» есть лишь один серьезный недостаток, и его не исправить Минимальное количество зрителей смогут по-настоящему «кайфануть» от сериала.
26 сентября 2024 13:50
«Три богатыря» в коротком метре: популярная франшиза будет расширена «Три богатыря» в коротком метре: популярная франшиза будет расширена Авторы готовятся выпустить новые истории о главных героях.
25 сентября 2024 10:34
С онлайн-релизом «Дэдпула и Росомахи» не стали затягивать: когда ждать блокбастер в Сети С онлайн-релизом «Дэдпула и Росомахи» не стали затягивать: когда ждать блокбастер в Сети Премьера состоится на цифровых платформах.
23 сентября 2024 11:00
Ридли Скотт собирается снять «Гладиатор 3» и уже сравнил его с «Крестным отцом» Ридли Скотт собирается снять «Гладиатор 3» и уже сравнил его с «Крестным отцом» Режиссер намерен развивать франшизу.
21 сентября 2024 14:08
Больше не бессмертный вампир: Роберта Паттинсона заставили постоянно умирать в научной фантастике Больше не бессмертный вампир: Роберта Паттинсона заставили постоянно умирать в научной фантастике Над проектом поработает режиссер оскароносных «Паразитов».
20 сентября 2024 09:55
Сказку с Ходченковой и Колокольниковым покажут иностранцам: продюсеры нацелились на мировой прокат Сказку с Ходченковой и Колокольниковым покажут иностранцам: продюсеры нацелились на мировой прокат Премьера ленты запланирована на начало следующего года.
19 сентября 2024 19:51
В России выбрали самый ожидаемый сериал года: без Янковского не обошлось В России выбрали самый ожидаемый сериал года: без Янковского не обошлось Актер сыграл центральную роль в проекте.
17 сентября 2024 12:19
