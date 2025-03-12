Меню
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Обожаете «Тьму» и «Извне»? Тогда вам не стоит пропускать «Казахские страшные сказки» — премьера уже на днях
Лента снята в жанре мистического хоррора.
Написать
12 марта 2025 11:10
Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката
Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
Написать
10 марта 2025 15:51
Голливуду и не снилось: в казахстанском прокате этот местный фильм обогнал нового «Капитана Америку»
Лента собрала только за первые выходные более 300 млн тенге.
Написать
3 марта 2025 12:05
Эту драму казахстанской постановщицы уже сравнивают с «Анорой»: до премьеры осталось меньше месяца
Лента «Папа умер в субботу» стала дебютом для режиссера.
Написать
26 февраля 2025 10:16
135 млн тенге всего за первые сутки: казахстанский фильм вошел в топ-3 проката в России и СНГ
В местных кинозалах ленте «Рэкетир: Новые времена» лишь немного не хватило до исторического рекорда.
Написать
19 февраля 2025 10:30
«История затронула сердце»: казахстанский фильм «Janym Qazaqstan» покорил сердца зрителей в Стамбуле
Есть чем гордиться однозначно.
Написать
26 января 2025 10:00
Готовьте попкорн, Капитан Америка возвращается: уже известна точная дата премьеры нового фильма в Казахстане
Ждать осталось меньше месяца.
Написать
24 января 2025 11:00
В Казахстане на эту премьеру все идут целыми семьями: вот почему фильм «Тамыр» стоит посмотреть
Идеально для семейного похода в кино.
Написать
16 января 2025 12:00
Что посмотреть в кинотеатрах Казахстана в январе 2025: 6 главных премьер — есть даже фильм с Кологривым
Зрителям есть, из чего выбрать.
Написать
10 января 2025 13:30
Такой же крутой, как «Холоп», только с казахстанским колоритом: что уже известно о съемках фильма «Малай»
Получился крайне интересный проект.
Написать
9 января 2025 15:00
7 казахстанских фильмов, которые выйдут уже в 2025 году: эти премьеры ждут не только на родине, но и по всему миру
Зрители замерли в ожидании.
Написать
8 января 2025 12:00
Этот триллер 2024 года получил рейтинг 9,1 на IMDb: один из лучших не только в Казахстане, но и во всем мире
Это увлекательная и напряженная история.
Написать
8 января 2025 10:00
Герои вернулись спустя 19 лет: этот семейный мультфильм на Netflix казахи могут посмотреть вместе с детьми
Первые зрители оставляют о ленте положительные отзывы.
Написать
5 января 2025 08:44
Не фильм, а концерт: за дубляж «Муфасы» в казахстанских кинотеатрах отвечают известные певцы
Лента доступна на двух языках.
Написать
28 декабря 2024 14:15
Дебют в 11 лет: что известно о первой роли сына Фриске в сериале
Платон Шепелев сыграл во втором сезоне «Плаксы».
Написать
28 ноября 2024 15:10
«Великолепный век», но с Серканом Болатом: вышел трейлер турецкого «Холопа»
Премьера ленты запланирована в России 23 января 2025 года.
Написать
17 ноября 2024 17:00
Без Ивлеевой, но с Янковским: стартовали съемки нового сезона сериала «Монастырь» — что ждет зрителей?
Уже известна примерная дата выхода истории из российской глубинки.
Написать
8 ноября 2024 14:00
Для тех, кому не хватило «Комбинации»: вышел музыкальный сериал «Хит» — вот где его посмотреть и когда ждать новых серий
В проекте приняли участие многие топовые знаменитости — от Федора Бондарчука до Шуры.
Написать
26 октября 2024 09:23
В России покажут новый фильм «Любовь Советского Союза»: собрали все, что известно — сюжет, актеры, дата премьеры
Главную роль в проекте исполнила звезда «Пищеблока». А сам фильм очень интересно расскажет про грандиозную эпоху — через историю жизни одной выдающейся женщины.
Написать
15 октября 2024 14:28
Новый сезон сериала «Медленные лошади» заметно растянулся: дата выхода серий поможет не пропустить эпизоды
Большая часть серий уже вышла, а оставшиеся появятся с большим промежутком.
Написать
30 сентября 2024 15:53
«Ни глаз, ни мозг не успевает»: вышел «Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» — отзывы и рейтинг не впечатляют
Еще одной культовой картины, увы, не получилось.
Написать
28 сентября 2024 16:18
«С трудом выжили»: Пересильд о проблемах на съемках «Последнего богатыря» — сериала могло и не быть
Природа явно была против.
Написать
28 сентября 2024 13:49
«Давно со мной такого не было»: фильм «Мужское слово» с Прилучным уже вышел — первые отзывы впечатляют
Стоит посмотреть, пока ждете новые серии «Жизни по вызову».
Написать
27 сентября 2024 10:04
«Просится в прокат»: у «Последний богатырь. Наследие» есть лишь один серьезный недостаток, и его не исправить
Минимальное количество зрителей смогут по-настоящему «кайфануть» от сериала.
Написать
26 сентября 2024 13:50
«Три богатыря» в коротком метре: популярная франшиза будет расширена
Авторы готовятся выпустить новые истории о главных героях.
Написать
25 сентября 2024 10:34
С онлайн-релизом «Дэдпула и Росомахи» не стали затягивать: когда ждать блокбастер в Сети
Премьера состоится на цифровых платформах.
Написать
23 сентября 2024 11:00
Ридли Скотт собирается снять «Гладиатор 3» и уже сравнил его с «Крестным отцом»
Режиссер намерен развивать франшизу.
Написать
21 сентября 2024 14:08
Больше не бессмертный вампир: Роберта Паттинсона заставили постоянно умирать в научной фантастике
Над проектом поработает режиссер оскароносных «Паразитов».
Написать
20 сентября 2024 09:55
Сказку с Ходченковой и Колокольниковым покажут иностранцам: продюсеры нацелились на мировой прокат
Премьера ленты запланирована на начало следующего года.
Написать
19 сентября 2024 19:51
В России выбрали самый ожидаемый сериал года: без Янковского не обошлось
Актер сыграл центральную роль в проекте.
Написать
17 сентября 2024 12:19
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
