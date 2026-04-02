Какие российские сериалы выходят с 30 марта по 5 апреля: №1 — детектив с Паламарчуком на ТВ-3

2 апреля 2026 11:00
Кадры из сериалов «Зов русалки», «Как Деревянко Чехова играл», «Большой человек»

Это самые яркие премьеры последних дней марта.

На этой неделе зрителей ждут сразу три громкие российские премьеры. В эфир выходят мистический детектив, продолжение популярной комедии с Павлом Деревянко и мотивационная история о похудении с Романом Поповым.

Рассказываю, что смотреть с 30 марта и кому подойдут эти новинки.

Зов русалки — мистический детектив с тайнами прошлого

Сериал «Зов русалки» стартует на ТВ-3 и сразу погружает зрителей в атмосферу загадочного провинциального города. В небольшом населённом пункте происходит серия жестоких убийств, а местные жители уверены — за преступлениями стоит русалка из старой легенды.

Расследовать дело приезжает столичный следователь Юрий Бахтин в исполнении Андрея Фролова. Скептик, который не верит в мистику, постепенно начинает сомневаться в своих убеждениях, ведь дело оказывается слишком странным.

Как Деревянко Чехова играл — продолжение популярной комедии

На СТС выходит продолжение сериала «Как Деревянко Ломоносова играл». На этот раз герой Павла Деревянко получает шанс сыграть Антона Чехова, но путь к роли оказывается совсем непростым.

Главной проблемой становится правнучка писателя Маргарита Васильевна, которая категорически против съемок фильма. Чтобы добиться роли, герою придется вмешаться в семейные конфликты потомков Чехова и попытаться наладить отношения внутри семьи.

Большой человек — история похудения и перемен

На ТНТ выходит сериал «Большой человек» с Романом Поповым в главной роли. Его герой Матвей страдает от лишнего веса, но привык скрывать переживания за шутками и оптимизмом.

Все меняется, когда он влюбляется в коллегу Светлану и решает изменить свою жизнь. Матвей начинает тренироваться с жесткой и требовательной тренером Юлией, и постепенно их сотрудничество превращается в личную сделку. Однако перемены даются непросто.

Сразу три разных проекта — мистический детектив, комедия и вдохновляющая история — позволяют выбрать сериал под любое настроение. Так что на этой неделе точно будет что посмотреть.

Фото: Кадры из сериалов «Зов русалки», «Как Деревянко Чехова играл», «Большой человек»
Анастасия Луковникова
