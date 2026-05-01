Хоббита убить, Сарумана вырезать: первая версия «Братства кольца» Джексона превратила бы шедевр Толкина в главный позор фэнтези

1 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Режиссер «отвоевал» право сделать по-своему.

Сегодня трилогия «Властелина колец» Питера Джексона кажется незыблемым шедевром. Но первый сценарий, написанный для Miramax, навсегда испортил бы репутацию экранизации Толкина. И чудо, что этого не случилось.

Изначально Джексон и Фрэн Уолш планировали снять всего два фильма по «Властелину колец», без «Хоббита». Ужать три объёмные книги в две ленты — верный путь к катастрофе, что и доказала неудачная попытка Ральфа Бакшии. Но это были ещё цветочки.

Боб Вайнштейн, стремясь сократить бюджет, потребовал снять… лишь один фильм. Продюсер считал, что из сюжета должны были исчезнуть Битва у Хельмовой Пади и сам Саруман, а Эовин стала бы сестрой Боромира.

Ах, да: одного из хоббитов — любого, Вайнштейну было без разницы! — просто убили бы для драматизма.

Но самый дикий сценарий касался Сарумана и «двухфильмовой» версии. Там он не только умирал раньше времени, но и получал полноценную арку искупления — идея, чуждая как книгам, так и самой сути персонажа.

Представьте: главный предатель и интриган, виновный в гибели тысяч, вдруг раскаивается под занавес. Толкинисты устроили бы погром.

К счастью, здравый смысл восторжествовал. Когда проект перешёл к New Line Cinema, было решено снимать полноценную трилогию. Питер Джексон отказался следовать губительным указаниям продюсеров и напоследок «подколол» его в титрах.

Вы ведь не думали, что имена Вайнштейнов показали именно на фоне пещерных троллей чисто случайно?

Алексей Плеткин
