На ТНТ выходит 3 сезон шоу «Сокровища императора»: что нужно знать перед тем, как включить 1 серию

12 апреля 2026 12:33
Кадр из сериала «Сокровища императора»

Этот проект давно полюбился зрителям.

На ТНТ стартует третий сезон экстремального реалити «Сокровища императора». В этом году звезды шоу-бизнеса, спорта и медиа отправятся в китайский мегаполис Чунцин, где им предстоит пройти сложные испытания и побороться за победу.

Новый город и новые правила

После Ханчжоу и провинции Хэнань участники отправились в Чунцин — один из крупнейших городов мира. Этот мегаполис называют «трёхмерным» из-за необычной архитектуры: улицы могут располагаться на уровне высотных этажей, а метро проходит прямо через жилые дома.

В этом сезоне испытания стали сложнее. Участникам запретили записывать китайские слова и использовать английский язык. Теперь звезды смогут рассчитывать только на командную работу и находчивость.

Кто участвует в новом сезоне

В третьем сезоне примут участие сразу несколько ярких пар. Среди них — Инстасамка и Манекен, Виктория Дайнеко и Беркели Овезов, сестры Дина и Арина Аверины, Артём Качер и Миша Марвин, Илья Глинников и Дарья Янина.

Также в шоу появятся Игорь Рыбаков и Полина Рыбакова, Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, Анна Цуканова-Котт и Анна Чапман. Всего в проекте участвуют 15 пар, а остальных участников создатели пока держат в секрете.

Испытания, конфликты и неожиданные повороты

В каждом выпуске участникам предстоит выполнять задания, где многое зависит от слаженности команды. Пара, пришедшая к финишу последней, покидает проект.

Зрителей ждут не только сложные испытания, но и конфликты, интриги и неожиданные союзы. Ведущими нового сезона вновь стали Михаил Галустян и Ольга Бузова. Премьера третьего сезона состоялась 12 апреля на ТНТ.

Фото: Кадр из сериала «Сокровища императора»
Анастасия Луковникова
