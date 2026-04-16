На НТВ стартует 2 сезон исторического детектива: снова 70-е и Таболин — только еще мрачнее

16 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «Высшая мера»

Создатели обещают еще более напряженную историю.

С 20 апреля на НТВ стартует второй сезон исторического детектива «Высшая мера». Проект возвращается с новыми делами и еще более напряженной атмосферой, а зрителей снова ждет погружение в эпоху 70-х.

В центре истории — следователь Егор Таболин, который на этот раз столкнется с серией загадочных убийств, связанных с кражами антиквариата.

О чем будет новый сезон

Все начинается с отпуска в Минске, который быстро превращается в расследование. Таболин оказывается на месте убийства коллекционера и понимает, что дело может быть связано с похищением ценной иконы.

Вернувшись в Ярославль, герой сталкивается с похожим преступлением. Постепенно становится ясно: это не случайность, а цепочка связанных убийств, за которыми стоит кто-то гораздо опаснее.

Что изменилось в героях

Исполнитель главной роли Александр Бухаров отмечает, что его персонаж стал глубже и сложнее:

«Таболин стал мудрее, задумчивее, местами циничным».

Актриса Вера Шпак вспоминает съемки как настоящее приключение:

«Один из дней мы провели в маленьком запылённом домике… из него я вышла с ощущением, будто провела месяц в шахте».

Почему стоит смотреть

Новый сезон делает ставку не только на детектив, но и на атмосферу. Создатели тщательно воссоздают эпоху, а сюжет держит в напряжении за счет множества деталей и пересекающихся линий.

Если первый сезон зацепил историей, то второй обещает быть еще более мрачным и масштабным. Здесь уже не просто отдельные преступления, а целая система, в которой каждое дело — лишь часть большой загадки.

Фото: Кадр из сериала «Высшая мера»
Анастасия Луковникова
