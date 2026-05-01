Подруги или враги: какие отношения были на самом деле между Хюррем и Махидевран — что переврал «Великолепный век»

История соперничества Хюррем Султан и Махидевран Султан является одной из самых ярких и интригующих в летописи Османской империи. Хотя сериал «Великолепный век» красочно иллюстрирует эту борьбу, реальность, как это часто бывает, несколько отличалась от экранного повествования.

Что было с Махидевран до Хюррем

До появления Хюррем Махидевран Султан пользовалась привилегированным положением как мать наследника шехзаде Мустафы. Ее статус в гареме был надежным, если не сказать незыблемым. Она была женщиной, которая должна была править вместе со своим сыном, когда он взойдет на трон. Хюррем же ворвалась в устоявшийся мир гарема, подобно урагану, покорив сердце султана Сулеймана. Ее влияние росло стремительно, а затем она стала официальной женой султана.

Что было в истории

Однако в отличие от драматизированного сериала, Сулейман не отвернулся от Махидевран сразу после встречи с Хюррем. Исторические свидетельства указывают на то, что обе женщины, на протяжении как минимум восьми лет, делили внимание султана. Традиция гласила, что ночь четверга по праву принадлежала Махидевран, как матери наследника. Это означало, что ее статус все еще сохранялся. После пожара в Старом дворце, повлекшего за собой частичное расформирование гарема, женщины, включая Махидевран, формально все еще оставались частью султанского окружения.

В «Великолепном веке» противостояние между двумя султаншами представлено как ожесточенная борьба не только за любовь султана, но и за власть, влияние и будущее их детей. Сериал создает образ Сулеймана, полностью отвернувшегося от Махидевран после ночи с Хюррем. В реальности же Махидевран сохраняла свое положение и влияние в гареме гораздо дольше, чем это показано на экране.

Обе женщины были ключевыми фигурами в Османской империи, отстаивая интересы своих детей и свое место под солнцем. Хотя сериал «Великолепный век» и приукрасил некоторые детали, он, безусловно, верно передал суть той напряженной борьбы за власть и влияние, которая разворачивалась в стенах дворца Топкапы.