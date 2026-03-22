Прямо сейчас этот российский сериал на ИВИ смотрят 14 тысяч человек: затянет с головой сразу на три сезона

Сериал «Алекс Лютый» неожиданно снова оказался в центре внимания. Прямо сейчас его смотрят около 14 тысяч человек на ИВИ — и это отличный показатель для проекта, который вышел несколько лет назад.

О чём сериал «Алекс Лютый»

Сюжет переносит зрителей в 1970-е годы. В спецотдел МВД поступает тревожная информация: нацистский преступник Алекс Лютый, которого считали погибшим, на самом деле жив и скрывается в СССР.

Начинается расследование, которое постепенно превращается в напряжённую охоту, где прошлое и настоящее переплетаются самым неожиданным образом.

Почему его снова смотрят

Интерес к сериалу легко объяснить. Это не просто детектив, а история с сильной исторической основой, мрачной атмосферой и интригой, которая держится до самого конца.

Кроме того, формат из нескольких сезонов позволяет буквально «залипнуть» на несколько вечеров — именно такие проекты чаще всего возвращаются в топы онлайн-кинотеатров.

Стоит ли смотреть сейчас

Если вы любите неспешные, но напряжённые расследования с историческим контекстом, «Алекс Лютый» — отличный выбор.

Высокий рейтинг и возвращение в топ просмотров показывают, что история до сих пор работает и цепляет новых зрителей.