Русский English
Очередной провинциальный город, но вместо маньяка — свора собак: OKKO анонсировал новый детективный сериал

28 марта 2026 10:00
Кадр из сериала «Свора»

Это что-то новенькое среди обычных процедуралов.

Онлайн-кинотеатр Okko начал съемки нового детективного сериала «Свора». История развернется в провинциальном городе Волчегорск, куда приезжает популярная блогер Кристина вместе со своей командой. Но обычная рабочая поездка быстро превращается в опасное расследование с мрачными тайнами прошлого.

Блогеры против тайн провинциального города

По сюжету Кристина приезжает в Волчегорск, чтобы собрать компромат на действующего мэра перед выборами. Вместе с ней в город отправляются ее молодой человек и оператор Даня.

Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля. Даня внезапно исчезает, а на саму Кристину нападает стая агрессивных собак, известная среди местных жителей как «Свора». Девушка начинает собственное расследование и выясняет, что нападения животных связаны с серией заказных убийств начала 2000-х.

Сильный актерский состав и опытная команда

Режиссером проекта стал Сергей Попов («Угрюм-река», «Монастырь»). Сценарий написали Стас Иванов («ЮЗЗЗ»), Александр Щербаков («Мажор») и Анна Козыревская.

В сериале сыграют Софья Цибирева, Алексей Лукин, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова и другие. Актриса Виктория Толстоганова отметила, что ее героиня — «женщина, которая из-за нездоровых отношений превратилась в самурая», добавив, что это «очень женская история».

Премьера сериала «Свора» состоится в онлайн-кинотеатре Okko, дата выхода пока не объявлена.

Анастасия Луковникова
