Киноафиша Новости Шепс постоянно в «Битве экстрасенсов», а вот Мэрилин Керро больше не видно: как сейчас живет эстонская ведьма

Шепс постоянно в «Битве экстрасенсов», а вот Мэрилин Керро больше не видно: как сейчас живет эстонская ведьма

12 апреля 2026 18:33
Кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Она попала зрителям прямо в сердце.

Мэрилин Керро стала одной из самых ярких участниц «Битвы экстрасенсов». Рыжеволосая ведьма с холодным взглядом пугала зрителей ритуалами и уверенно доходила до финалов. Но после ухода с телевидения ее жизнь изменилась — без камер началась настоящая драма.

Дар из детства и тяжелая юность

Мэрилин Керро родилась в 1988 году в эстонском городе Раквер. По словам медиума, дар проявился в шесть лет после удара молнии. Позже выяснилось, что необычные способности были и у ее прабабушки.

Детство будущей звезды было непростым — семья жила бедно, а после школы Мэрилин подрабатывала продавщицей и фасовщицей. Позже она работала моделью, но жесткие требования привели к анорексии.

«Многие хотят вернуться в прошлое и что-то изменить, а я нет. Я ни в коем случае не хотела бы пройти через то, что видела и чувствовала», — вспоминала Керро.

Роман с Александром Шепсом

Настоящую популярность Мэрилин принесла «Битва экстрасенсов». Там она познакомилась с победителем 14 сезона Александром Шепсом. Их роман развивался на глазах у зрителей, и поклонники ждали свадьбы.

Однако отношения оказались сложными. Пара несколько раз расставалась и сходилась, пока Керро не объявила о разрыве окончательно.

«Довожу до вашего сведения, что мы с Александром Шепсом не пара», — заявила она в соцсетях.

Брак, развод и новая жизнь

Позже Мэрилин начала отношения с норвежцем Марком Александром Хансеном. У пары родились сын и дочь, однако брак закончился разводом. Позже стало известно, что мужчина получил срок за домашнее насилие.

Сегодня Мэрилин Керро воспитывает троих детей и ведет более спокойную жизнь. Она проводит семинары, пишет книги и продолжает практиковать.

«Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна», — рассказывала Керро.

После громкой телевизионной славы ведьма выбрала уединенную жизнь, но интерес к ней у поклонников не исчезает до сих пор.

Фото: Кадр из шоу «Битва экстрасенсов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Ловушка для Михайлова и возвращение Кондратьева: что показали в тизере 8 сезоне «Невского» Читать дальше 12 апреля 2026
На ТНТ выходит 3 сезон шоу «Сокровища императора»: что нужно знать перед тем, как включить 1 серию На ТНТ выходит 3 сезон шоу «Сокровища императора»: что нужно знать перед тем, как включить 1 серию Читать дальше 12 апреля 2026
Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Все понимали по веревке на шее: на Руси раньше беременность определяли просто — по одному признаку Читать дальше 12 апреля 2026
Летом 2026 года с треском провалятся эти 3 фильма: ожидания зрителей высоки, а вот критики совсем не верят в их успех Летом 2026 года с треском провалятся эти 3 фильма: ожидания зрителей высоки, а вот критики совсем не верят в их успех Читать дальше 12 апреля 2026
В фильме Гая Ричи герой Макконахи берет к пиву маринованные яйца: британцы обожают эту закуску — записывайте рецепт В фильме Гая Ричи герой Макконахи берет к пиву маринованные яйца: британцы обожают эту закуску — записывайте рецепт Читать дальше 12 апреля 2026
Наши мамы и бабушки всегда гасили соду уксусом и только портили выпечку: объясняем, почему это бессмысленно Наши мамы и бабушки всегда гасили соду уксусом и только портили выпечку: объясняем, почему это бессмысленно Читать дальше 12 апреля 2026
Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Что же мешает Джорджу Мартину дописать шестую книгу «Игры престолов»: писатель впервые честно раскрыл все карты Читать дальше 12 апреля 2026
Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Весила всего 17 кг при росте 160 см: как сейчас живет знаменитая анорексичка Кристина из шоу «Пусть говорят» Читать дальше 12 апреля 2026
Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Если не успели съесть все вареные яйца на Пасху, то запомните срок хранения: правила озвучила врач-терапевт Читать дальше 12 апреля 2026
