Голые женщины и алкоголь: эти отсылки в «Трех котах» настолько «взрослые», что без родителей детям лучше не смотреть

1 мая 2026 12:00
Не обошлось и без оммажа царской России.

Самая известная взрослая пасхалка в «Трех котах» – спецвыпуск «Желтая подводная лодка». Серия вышла в 2020 году и сразу запомнилась щедрым набором музыкальных цитат. Но это, как оказалось, была лишь верхушка «айсберга» с отсылками.

Многие из них спрятаны в визуале. Например, тельняшка Коржика. Художник Андрей Сикорский вдохновлялся модой царской России, где детей из зажиточных семей часто одевали в матросские костюмчики.

Полоски добавляют персонажу энергии, но исторический подтекст считывается только взрослыми. Но еще более глубокий слой – искусство.

В домах героев и на улицах Котополиса появляются стилизованные версии «Танца» Матисса (хоровод из обнаженных танцовщиц), «Любительницы абсента» Пикассо, «Моны Лизы», «Крика» Мунка и даже «Мыслителя» Родена. Есть и «Черный квадрат» Малевича – с ушками.

Почти все эти изображения перекочевали из серии работ Сикорского «Коты великих художников», и, чтобы ребенок понял тонкую пасхалку, ее нужно объяснить.

Проблема в том, что «Трех котов» редко смотрят всей семьей. Без взрослого рядом эти детали остаются просто забавными картинками. А ведь именно они делают мультсериал заметно богаче – если есть кому вовремя объяснить, что же это мелькнуло в кадре.

Алексей Плеткин
