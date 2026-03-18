Андреасян снимает драму о «Костомарове»: шутки о Прилучным в главной роли не подтвердились

Сарик Андреасян приступил к съёмкам байопика о фигуристе Романе Костомарове. В основе фильма — реальная история спортсмена.

На поиск актёра на главную роль ушло много времени. В Сети даже ходили шутки, что персонаж достанется любимому актеру режиссера — Павлу Прилучному. Но в итоге образ спортсмена воплотит Кирилл Зайцев.

Сюжет фильма

В центре сюжета — путь фигуриста от побед до тяжёлого кризиса. Картина покажет, как Костомаров шёл к олимпийскому золоту, и затронет события 2023 года, когда спортсмен оказался в реанимации с серьёзными осложнениями после гриппа.

Роман Костомаров, участвующий в проекте как продюсер, подчеркнул, что для него это не просто стандартный байопик. Особое место в фильме занимает сцена первого выхода на лёд после всего, что произошло.

Детали фильма

В байопике сыграет высокий Кирилл Зайцев, спортивное телосложение актера пришлось как нельзя кстати. Образ его супруги на экране достался Анне Снаткиной.

Работа над лентой стартовала в Сочи — и на этом месте команда остановилась неслучайно. Именно там Костомаров впервые вернулся на лёд после долгого перерыва.

Сейчас актёры уже приступили к занятиям, чтобы самим выполнять элементы из олимпийских программ. Дата выхода фильма пока не называется.