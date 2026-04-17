Франшиза с 28-летней историей продолжается и смерть снова вернется: раскрыта точная дата выхода «Пункта назначения 7»

17 апреля 2026 11:00
Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови»

Франшиза «Пункт назначения» возвращается после самого успешного фильма за всю историю серии. Шестая часть, вышедшая в 2025 году, собрала $317 млн при бюджете всего $50 млн и стала лидером по сборам.

На фоне такого результата студии решили не тянуть с продолжением и уже раскрыли планы на новую главу.

Когда выйдет новая часть

По данным Variety, хоррор «Пункт назначения 7» появится в мировом прокате 12 мая 2028 года. Между шестым и седьмым фильмом пройдет около трех лет — стандартный срок для крупной франшизы.

Серия стартовала еще в 2000 году, и к моменту выхода новой части ей исполнится 28 лет. При этом интерес зрителей не снижается. Шестой фильм получил 92% от критиков и 86% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также 6,7 балла на IMDb.

Что известно о сюжете и возвращениях

Концепция останется прежней: герой предвидит катастрофу, спасает людей, а затем Смерть начинает «исправлять ошибку». Именно эта формула обеспечивает стабильный интерес к франшизе уже более двух десятилетий.

В новой части возможен возврат Кимберли Корман из фильма 2003 года. В шестой главе подтвердили, что именно ей удалось нарушить цикл, и создатели уже намекали на продолжение этой линии.

Режиссером выступит Михил Бланшар, для которого это первый крупный проект после дебюта «Ночной вор» (2024), получившего 10 национальных премий «Магритт».

На фоне успешных сборов и высоких оценок продолжение выглядит логичным шагом. Если интерес аудитории сохранится, «Пункт назначения 7» может закрепить статус одной из самых стабильных хоррор-франшиз последних лет.

Фото: Кадр из фильма «Пункт назначения: Узы крови»
Екатерина Адамова
«Зловещие мертвецы: Пекло» показали за закрытыми дверями: первые детали оказались жестче ожиданий (осторожно, спойлеры) «Зловещие мертвецы: Пекло» показали за закрытыми дверями: первые детали оказались жестче ожиданий (осторожно, спойлеры) Читать дальше 18 апреля 2026
Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась Раскрыт сюжет приквела «Одиннадцати друзей Оушена»: Марго Робби проболталась Читать дальше 16 апреля 2026
Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки Ариана Гранде, детектор лжи и ФБР: новое «Знакомство с родителями» повышает ставки Читать дальше 18 апреля 2026
Спустя 8 лет после «Первому игроку приготовиться» Спилберг вернулся к жанру sci-fi: критики затаили дыхание Спустя 8 лет после «Первому игроку приготовиться» Спилберг вернулся к жанру sci-fi: критики затаили дыхание Читать дальше 17 апреля 2026
Весь мир стал счастливым — кроме нее: когда выйдет 2 сезон «Из многих» с рейтингом 8,0 на IMDb и что ждет зрителей Весь мир стал счастливым — кроме нее: когда выйдет 2 сезон «Из многих» с рейтингом 8,0 на IMDb и что ждет зрителей Читать дальше 17 апреля 2026
Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Не только Michael: нас ждет 3-серийный проект про Майкла Джексона — осталось совсем чуть-чуть Читать дальше 16 апреля 2026
Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Всего за 4 дня этот survival-триллер на Netflix просмотрели 37,7 млн раз: акулы, ураган и роды посреди океана — звучит абсурдно Читать дальше 16 апреля 2026
Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Warner Bros. официально подтвердил: фильм по «Игре престолов» будет — уже и название есть Читать дальше 15 апреля 2026
«Пятьдесят оттенков Средиземья»: фанатов возмутил актер, который станет новым Арагорном в следующем «Властелине колец» «Пятьдесят оттенков Средиземья»: фанатов возмутил актер, который станет новым Арагорном в следующем «Властелине колец» Читать дальше 15 апреля 2026
