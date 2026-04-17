Франшиза с 28-летней историей продолжается и смерть снова вернется: раскрыта точная дата выхода «Пункта назначения 7»

Франшиза «Пункт назначения» возвращается после самого успешного фильма за всю историю серии. Шестая часть, вышедшая в 2025 году, собрала $317 млн при бюджете всего $50 млн и стала лидером по сборам.

На фоне такого результата студии решили не тянуть с продолжением и уже раскрыли планы на новую главу.

Когда выйдет новая часть

По данным Variety, хоррор «Пункт назначения 7» появится в мировом прокате 12 мая 2028 года. Между шестым и седьмым фильмом пройдет около трех лет — стандартный срок для крупной франшизы.

Серия стартовала еще в 2000 году, и к моменту выхода новой части ей исполнится 28 лет. При этом интерес зрителей не снижается. Шестой фильм получил 92% от критиков и 86% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также 6,7 балла на IMDb.

Что известно о сюжете и возвращениях

Концепция останется прежней: герой предвидит катастрофу, спасает людей, а затем Смерть начинает «исправлять ошибку». Именно эта формула обеспечивает стабильный интерес к франшизе уже более двух десятилетий.

В новой части возможен возврат Кимберли Корман из фильма 2003 года. В шестой главе подтвердили, что именно ей удалось нарушить цикл, и создатели уже намекали на продолжение этой линии.

Режиссером выступит Михил Бланшар, для которого это первый крупный проект после дебюта «Ночной вор» (2024), получившего 10 национальных премий «Магритт».

На фоне успешных сборов и высоких оценок продолжение выглядит логичным шагом. Если интерес аудитории сохранится, «Пункт назначения 7» может закрепить статус одной из самых стабильных хоррор-франшиз последних лет.