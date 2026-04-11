Казалось, каст итак уже идеальный, но в «Уэнсдей» добавили звезду «Игры престолов»: Тим Бертон сделал отличный выбор

11 апреля 2026 16:00
Кадры из сериалов «Игра престолов», «Уэнсдей»

Съёмки третьего сезона стартовали в феврале.

«Уэнсдей» снова расширяет вселенную — и делает это точечно. В 3 сезоне к проекту присоединилась Лина Хиди, актриса, исполнившая культовую роль Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», которую зрители до сих пор ассоциируют с холодной стратегией и жесткой властью.

Теперь этот типаж окажется в мире «Невермора», где правила давно не работают по учебнику. Напомним, сериал «Уэнсдей» выходит с 2022 года и стабильно удерживает статус одного из самых просматриваемых проектов Netflix. Второй сезон вышел в 2025-м, а третий уже запущен в производство.

Новые имена и расширение каста

Лина Хиди появится в формате приглашенной звезды. Вместе с ней к проекту присоединились Эндрю Маккарти и Джеймс Лэнс — оба заявлены в эпизодических ролях, детали которых пока не раскрываются.

Съёмки третьего сезона стартовали в феврале и проходят недалеко от Дублина. При этом каст продолжает расти: ранее было объявлено участие Вайноны Райдер, Евы Грин, Криса Сарандона и Ноа Тейлора. В проект также вошли Оскар Морган и Кеннеди Мойер — новые лица для этой истории.

Проверенная формула и ставка на атмосферу

К ключевым ролям возвращаются Дженна Ортега, Эмма Майерс, Хантер Духэн, Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Режиссёром вновь выступает Тим Бертон, который с первого сезона задал визуальный и тональный ориентир проекта.

Сюжет продолжит линию Уэнсдей Аддамс — ученицы «Невермора», которая постепенно раскрывает тайны своей семьи. Третий сезон, судя по составу и масштабам производства, делает ставку не на резкие повороты, а на усиление атмосферы и работу с персонажами. Дата выхода пока не объявлена, но проект уже находится в активной стадии съёмок.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Уэнсдей»
Екатерина Адамова
