Леголас, конечно, хорош, но Орландо Блум сделал свой самый меткий выстрел в другом фильме: это не «Властелин колец»

Когда мы говорим об Орландо Блуме, в голове автоматически всплывает Леголас — идеальный эльф, стреляющий без промаха, бегущий по снегу и эффектно запрыгивающий на всё, что движется. Но если честно, это не самый сильный лучник в фильмографии актёра. И да, сейчас будет неожиданно.

Лучник, который действительно меняет ход истории

В 2004 году, всего через год после финала трилогии «Властелин колец», Орландо Блум сыграл Париса в историческом эпосе «Троя». Его герой — не идеальный воин и не благородный рыцарь. Парис труслив, противоречив и далеко не герой в классическом смысле. Но именно он совершает один из самых точных и судьбоносных выстрелов в истории кино.

Парис — тот самый человек, который убивает Ахилла. Не в честном бою, не силой, а одной-единственной стрелой, попавшей в пяту — единственное уязвимое место легендарного воина. Это не просто эффектный момент, а финальная точка всей войны. Один выстрел — и миф заканчивается.

Почему Парис — лучший лучник Блума

Леголас стреляет красиво. Много. Эффектно. Но его попадания редко имеют необратимые последствия. Это стиль, экшен, зрелище. Парис же стреляет один раз — и навсегда меняет ход истории. Его выстрел не про ловкость, а про фатальность.

Да, можно спорить, что стрелу направили боги. Но факт остаётся фактом: именно персонаж Блума убивает самого сильного воина античного мифа. Даже Леголасу такое не снилось.

Леголас всё равно вернётся?

При всей любви зрителей к Парису, именно Леголас остаётся самым узнаваемым образом актёра. И, судя по всему, точка в этой истории ещё не поставлена. В 2027 году ожидается выход спин-оффа «Властелин колец: Охота на Голлума», который снимает Энди Серкис. Уже подтверждено возвращение Иэна Маккеллена и Элайджи Вуда, а значит, шанс на появление Леголаса более чем реален.

Сам Орландо Блум не раз говорил, что с теплотой относится к франшизе и был бы не против вернуться. Так что, возможно, мы ещё увидим эльфа с луком. Но теперь, пересматривая «Трою», сложно не признать: самый меткий выстрел в его карьере был сделан вовсе не в Средиземье.

