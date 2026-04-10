Меню
Русский English
Отмена
Инсайдер слил сроки: съёмки «Мира Юрского периода: Возрождение» начнутся уже осенью — что известно прямо сейчас

10 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Кажется, секреты раскрыты раньше времени.

«Мир Юрского периода: Возрождение» снова подаёт признаки жизни, и студия явно не собирается делать долгую паузу. Инсайдер Дэниел Рихтман утверждает, что съёмки продолжения стартуют уже этой осенью. Точная дата пока не названа, но сам факт выглядит как уверенный шаг к перезапуску франшизы.

Новый виток после «Господства»

«Мир Юрского периода: Возрождение» задуман не как прямое продолжение, а как новая точка входа. События разворачиваются спустя пять лет после финала «Господства». Люди уже научились жить рядом с динозаврами, но это равновесие выглядит хрупким.

В центре истории учёные и военные, которые отправляются за ДНК крупнейших особей. Формально цель благородная, создать мощное лекарство. Но в этой вселенной такие идеи редко заканчиваются спокойно. Всё снова упирается в контроль, которого у людей нет.

Новая команда и знакомый масштаб

Режиссёром стал Гарет Эдвардс, известный по «Годзилле». Его стиль строится на напряжении и ощущении угрозы, даже в спокойных сценах. Это может задать фильму более серьёзный тон.

В главных ролях Скарлетт Йоханссон, Мануэль Рульфо, Джонатан Бейли и Луна Блэйз. Команда полностью обновлена, и ставка сделана на новых героев без оглядки на прошлое.

Франшиза всегда держалась на конфликте науки и последствий. Вопрос в том, сможет ли «Возрождение» предложить новый взгляд, а не повторить знакомую формулу или зрителя снова ждёт та же история, только с более крупным масштабом?

Фото: Кадр из фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше