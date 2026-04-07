Еще одна книга Вейера готовится стать экранизацией: после успеха «Проекта Конец света» это вполне логично

После выхода экранизации книги Энди Вейера «Проект "Конец света"» кажется, что Фил Лорд и Кристофер Миллер только разогрелись. Их следующий шаг может удивить: вместо масштабной космической драмы — история про авантюру, ошибки и очень живую героиню.

Артемида

«Артемида» — это не классическая история выживания, к которой мы привыкли у Энди Вейера. Здесь всё более приземлённо (насколько это возможно на Луне): главная героиня Джаз — не идеальный гений, а человек, который постоянно балансирует между шансом и провалом.

Она живёт в первом лунном городе и берётся за сомнительное задание, которое быстро выходит из-под контроля. И вот уже не подработка, а настоящая борьба за выживание — только с криминальным оттенком. Почему это идеальный союз

Лорд и Миллер умеют делать истории про «неидеальных» героев — смешных, упрямых и по-своему обаятельных. Именно такие персонажи у них работают лучше всего. Джаз с её импульсивностью и попытками разобраться в жизни идеально вписывается в их стиль. И если добавить к этому их умение сочетать экшен, юмор и эмоции, «Артемида» может превратиться во что-то гораздо более яркое, чем книга. Но есть нюанс

Как пишет Collider, проект обсуждается уже много лет, но до сих пор остаётся в подвешенном состоянии. У режиссёров сейчас сразу несколько крупных проектов, и всё зависит от того, что окажется в приоритете. Но если эта экранизация всё-таки случится — есть ощущение, что получится не просто ещё один sci-fi, а история с характером.