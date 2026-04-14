«Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера

Warner Bros. наконец рассеяла слухи: официально объявлено, что работа над второй частью приключений юного кондитера «Вонка» находится в активной фазе. Как утверждают инсайдеры, съёмочная группа приступит к работе уже в августе нынешнего года.

Ещё до этого подтверждения режиссёр Пол Кинг не раз давал понять, что намерен продолжить историю своего героя. В ноябре 2024-го он сообщил, что черновик сценария для сиквела готов примерно на пятьдесят процентов.

При условии, что производство запустят летом, ждать премьеру «Вонки 2» раньше 2027 года не стоит. Но конкретная дата релиза по-прежнему остаётся неназванной.

Первый фильм стартовал в декабре 2023-го и сумел заработать по всему миру 632 миллиона. К тому же лента получила 82% одобрения на Rotten Tomatoes. С таким впечатляющим результатом нет ничего удивительного в том, что поклонники с огромным нетерпением ждут продолжения. Очевидно, студия намерена не только повторить успех оригинала, но и, если удастся, переплюнуть его.