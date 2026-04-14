Киноафиша Новости «Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера

«Вонка» с Тимоти Шаламе получит продолжение: когда выйдет сиквел самого «сладкого» блокбастера

14 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Вонка»

Актер вновь сыграет главную роль.

Warner Bros. наконец рассеяла слухи: официально объявлено, что работа над второй частью приключений юного кондитера «Вонка» находится в активной фазе. Как утверждают инсайдеры, съёмочная группа приступит к работе уже в августе нынешнего года.

Ещё до этого подтверждения режиссёр Пол Кинг не раз давал понять, что намерен продолжить историю своего героя. В ноябре 2024-го он сообщил, что черновик сценария для сиквела готов примерно на пятьдесят процентов.

При условии, что производство запустят летом, ждать премьеру «Вонки 2» раньше 2027 года не стоит. Но конкретная дата релиза по-прежнему остаётся неназванной.

Первый фильм стартовал в декабре 2023-го и сумел заработать по всему миру 632 миллиона. К тому же лента получила 82% одобрения на Rotten Tomatoes. С таким впечатляющим результатом нет ничего удивительного в том, что поклонники с огромным нетерпением ждут продолжения. Очевидно, студия намерена не только повторить успех оригинала, но и, если удастся, переплюнуть его.

Фото: Кадр из фильма «Вонка» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Звезда провокационных фильмов снимется в новых «Людях Икс»: кого из мутантов сыграет Cидни Суини Читать дальше 13 апреля 2026
Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Смешали «Офис» с «Клиникой» и получился «Рустер»: HBO одобрил продолжение своему новому хиту со Стивом Кареллом Читать дальше 12 апреля 2026
На то, чтобы вырезать эти сцены из «Майкла», ушли миллионы: вот что не покажут в фильме о легендарном певце На то, чтобы вырезать эти сцены из «Майкла», ушли миллионы: вот что не покажут в фильме о легендарном певце Читать дальше 11 апреля 2026
«Голодные игры: Рассвет Жатвы» получили большой трейлер — названа точная дата премьеры в России «Голодные игры: Рассвет Жатвы» получили большой трейлер — названа точная дата премьеры в России Читать дальше 14 апреля 2026
Сцены из новой «Легенды об Аанге» уже слили в Сеть: студия напрасно пыталась заблокировать утечку Сцены из новой «Легенды об Аанге» уже слили в Сеть: студия напрасно пыталась заблокировать утечку Читать дальше 14 апреля 2026
Может стать конкурентом «Марсианина? Кассовые сборы «Проекта «Конец света» с Райаном Гослингом превысили ожидаемую прибыль Может стать конкурентом «Марсианина? Кассовые сборы «Проекта «Конец света» с Райаном Гослингом превысили ожидаемую прибыль Читать дальше 14 апреля 2026
Неожиданный поворот: стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат России за уикенд — от этой парочки я такого не ожидала Неожиданный поворот: стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат России за уикенд — от этой парочки я такого не ожидала Читать дальше 14 апреля 2026
Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Возможно или нет: готов ли Орландо Блум снова сыграть Леголаса в спин-оффе «Властелина колец» Читать дальше 14 апреля 2026
Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Звезда «Рыцаря Семи королевств» шагнет в Marvel: какую роль Питер Клэффи получит в новых «Людях Икс» Читать дальше 14 апреля 2026
