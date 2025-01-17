Меню
Фильм ужасов «Фото на память» с Санжаром Мади с треском провалился в прокате, но актер не унывает и вот почему
Кинолента так и не смогла найти своего зрителя.
Написать
17 января 2025 12:00
Ключ к визуальной мощи: как съемки в Казахстане помогли фильму «Последний ронин» стать шедевром
Локации, конечно, режиссер выбрал действительно впечатляющие.
Написать
12 января 2025 11:00
В кинотеатрах Казахстана активно крутят хоррор «Синистер. Новые души»: вот почему лучше не тратить на него время и деньги
Там и рейтинги плохие, и отзывы такие же.
Написать
11 января 2025 14:17
Цензурный кошмар в Казахстане: из «Носферату» Роберта Эггерса вырезали пикантные сцены
Пока непонятно, почему это сделали, ведь строгих запретов в этой стране нет.
Написать
11 января 2025 12:30
И подписку покупать не надо: на каком канале и во сколько смотреть «Великолепный век» жителям Казахстана
Смотрим любимый сериал хоть каждый день.
Написать
10 января 2025 14:30
В «Смешарики. Космическая экскурсия» впервые покажут родителей Кроша и Ежика: их озвучат звезды «Беспринципных» и «Ментовских войн»
Новые подробности о самой ожидаемой ленте для детей от трех лет.
Написать
22 октября 2024 13:44
Дети-вампиры и безутешные мамы: на HBO Max провалился фильм по самому скандальному роману Стивена Кинга
До 2024 года его экранизировали всего два раза.
Написать
3 октября 2024 10:55
На съемках нового боевика: Серебряков и Борисов «сцепились» на окраине Москвы
Мужчины не поделили красавицу-актрису.
Написать
7 сентября 2024 12:39
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
