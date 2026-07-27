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Киноафиша Статьи 3 премьеры, которые точно все будут обсуждать до конца лета: №2 — уже есть в Сети в отличном качестве

3 премьеры, которые точно все будут обсуждать до конца лета: №2 — уже есть в Сети в отличном качестве

27 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Одиссея»

Вокруг этих релизов возникнет немало споров.

Каждое лето приносит несколько фильмов, которые становятся главной темой для разговоров. Даже если они в итоге не становятся самыми кассовыми, обсуждений вокруг них много: от споров в соцсетях до превращения отдельных сцен в мемы и рилсы.

В этот раз таких проектов оказалось ровно три. Они разные по жанру, масштабу и настроению, но все — именно то, что будут вспоминать до самого сентября.

«Одиссея»

Это, пожалуй, главный фильм лета 2026. Режиссёр взялся за древнегреческий эпос и превратил его в масштабное кинособытие. Впервые в истории он снял полный метр на новейшие IMAX-камеры — визуально картина напоминает документальную съёмку мифа.

Сборы за первый уикенд превысили 264 миллиона долларов, побив все предыдущие личные рекорды Нолана. Критики, даже те, кто ожидал вольной трактовки, признали: режиссёр сохранил уважение к первоисточнику.

В российский прокат картина выходит в конце июля — неофициально, но в качественном дубляже. Споры вокруг фильма обещают быть долгими, но равнодушных точно не будет.

Кадр из фильма «Одиссея»

«История игрушек 5»

Из детской анимации получился неожиданно взрослый фильм. Вуди, Базз и команда сталкиваются с новой угрозой — планшетом, который полностью завладел вниманием хозяйки Бонни. Игрушкам приходится бороться за место в жизни ребёнка с цифровыми развлечениями.

Картина вышла в середине июня и уже собрала более 600 млн долларов. На Rotten Tomatoes у фильма 92% у критиков и 95% у зрителей. В России мультфильм доступен в Сети в качественном дубляже.

Конфликт игрушек с гаджетами звучит почти как социальная драма о современном воспитании, и именно поэтому проект обсуждают не только дети, но и их родители.

Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

«Человек-паук: Новый день»

Это не привычный супергеройский блокбастер, а камерная история о герое, который потерял всё. После событий предыдущей ленты Питер Паркер остаётся один. Он продолжает патрулировать город, но его тело начинает меняться — мутация угрожает не только силам, но и всей человеческой сути.

Режиссёр Дестин Дэниел Креттон смещает тон в сторону мрачной психологической драмы. Судя первым высоким оценкам, ему это удаётся.

Премьера — в конце июля. И уже сейчас фанаты спорят: не слишком ли это тёмный поворот для всегда развлекательного «Человека-паука» или ровно то, что нужно?

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из фильмов «Одиссея» (2026), «Человек-паук: Новый день» (2026), мультфильма «История игрушек 5» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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