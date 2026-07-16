3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге

В июле онлайн-кинотеатры подготовили сразу несколько любопытных российских премьер. Среди них есть и криминальные истории, и психологические триллеры, и необычные драмы. Из всех новинок я выбрала три проекта, которые выглядят наиболее интригующе и вполне могут стать главными открытиями месяца.

Похищение — один из самых ожидаемых детективов месяца

В центре сюжета — исчезновение внука известного дирижера. Расследованием занимаются капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский, однако очень быстро становится понятно, что под подозрением оказывается буквально каждый член семьи.

Особенно интригует то, что няня ребенка ничего не помнит после удара по голове, а сама Аглая ради поиска правды готова поставить под угрозу даже собственное благополучие. Если создатели сумеют удержать интригу до финала, нас может ждать один из самых сильных российских детективов этого года.

Холод — история мести, которая постепенно превращается в триллер

Главная героиня оказывается в тюрьме после смертельной аварии, хотя настоящие виновники трагедии избежали наказания благодаря влиятельным родственникам. После побега женщина начинает собственную игру, постепенно превращаясь из жертвы в человека, который готов бороться за справедливость любыми способами.

Фейк — сериал о страхах, с которыми сегодня может столкнуться каждый

Главная героиня сериала «Фейк» — школьная учительница, которая становится жертвой преследования в интернете. Чем дальше она пытается разобраться в происходящем, тем сильнее понимает, что подозревать можно практически любого человека из своего окружения.

Мне нравится, что создатели решили затронуть тему киберсталкинга — проблему, о которой в российских сериалах пока говорят не так часто. Если сценарий действительно сделает акцент не только на интриге, но и на психологии героев, проект может получиться очень актуальным.

Конечно, июльские премьеры еще только начинают выходить, поэтому окончательные выводы делать рано. Но именно «Похищение», «Холод» и «Фейк» пока выглядят самыми многообещающими новинками месяца. У каждого из этих проектов совершенно разный жанр, но все они объединены одним — желанием держать зрителя в напряжении до самого финала.

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