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Киноафиша Статьи Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно

Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно

26 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Выбирать лучшую адаптацию оказалось тяжело.

«Мастер и Маргарита» пережила несколько экранизаций, и споры о том, какая из них получилась лучшей, не утихают до сих пор. Одни считают эталоном сериал Владимира Бортко, другие восхищаются фильмом Михаила Локшина. Мне стало интересно, что на этот счет думает искусственный интеллект. И его выбор оказался вполне логичным.

Первое место — фильм Михаила Локшина

По мнению искусственного интеллекта, именно версия 2024 года лучше всего работает как самостоятельное кино.

Главная причина — авторский взгляд. Это не буквальный пересказ романа Булгакова, а собственная интерпретация, в которой реальность, фантазия и политическая сатира переплетаются еще сильнее. Фильм получился смелым, визуально эффектным и эмоциональным, а Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль создали очень яркие образы главных героев.

При этом ИИ отметил, что именно эта экранизация вызвала больше всего споров, потому что сознательно отходит от первоисточника.

Но сериал Бортко остается самым точным

Если говорить именно о переносе книги на экран, искусственный интеллект отдал первое место сериалу Владимира Бортко.

Десятисерийный формат позволил сохранить огромное количество сцен и диалогов, которые неизбежно пришлось бы сократить в полнометражном фильме. Именно поэтому многие поклонники Булгакова до сих пор считают эту версию самой близкой к оригиналу.

Для тех, кто хочет увидеть роман практически без серьезных изменений, сериал остается лучшим выбором.

Идеальной экранизации все равно не существует

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Самым интересным оказался итоговый вывод.

Искусственный интеллект считает, что ответ зависит не от того, какой проект объективно лучше, а от того, чего ждет сам зритель. Если хочется максимально точного следования книге — стоит выбирать сериал Бортко. Если интереснее увидеть новое прочтение классического произведения с необычной визуальной подачей — тогда фильм Михаила Локшина.

Честно говоря, с таким выводом сложно спорить. «Мастер и Маргарита» — слишком многогранный роман, чтобы существовала одна-единственная идеальная экранизация. Каждая из них показывает разные стороны великой истории, поэтому окончательный выбор все равно остается за зрителем.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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