У спин-оффа «Йеллоустоуна» будет второй сезон: 20,6 миллионов зрителей обеспечили «Маршалам» будущее еще до финала

При этом, критики остались от работы не в восторге.

Второй сезон сериала «Йеллоустоун: Маршалы» уже в работе. Решение о продлении приняли почти сразу после премьеры — всего через несколько дней после того, как 2 марта на CBS вышла первая серия. То есть официальный зеленый свет дали еще до того, как зрители увидели финал сезона.

На канале отчитались, что проект за первую неделю собрал у экранов 20,6 миллиона человек по всем платформам. Это лучший старт для оригинального сериала CBS почти за десять лет. Сам премьерный эпизод в вечер показа привлек, по данным Nielsen, в среднем 9,5 миллиона зрителей.

При таких цифрах критики встретили шоу без особого восторга. На Rotten Tomatoes у первого сезона только 47% «свежести» от профессиональных рецензентов. Зрительская оценка на том же агрегаторе еще скромнее — 31%.

В центре сюжета «Маршалов» бывший морпех Кейси Даттон. Он оставил семейное ранчо Йеллоустоун и подался в элитное подразделение маршалов США, чтобы наводить порядок в Монтане.

В ход идут навыки, полученные за годы армейской службы и работы на ферме. Параллельно с поимкой преступников Кейси приходится выкручиваться в роли отца-одиночки и быть опорой для друзей из резервации Брокен-Рок.