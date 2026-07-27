Выбрала 3 величайших фэнтези-фильма, которые основаны на книгах: один из них сняли еще 40 лет назад

И до сих пор эти картины входят в список шедевров.

Кажется, что снять достойную экранизацию любимой книги практически невозможно. Но иногда режиссерам удается не просто перенести историю на экран, а создать настоящее произведение искусства, которое спустя десятилетия остается эталоном жанра. Если вы любите фэнтези, эти три фильма точно заслуживают места в вашем списке обязательных к просмотру.

«Властелин колец: Возвращение короля» — величайший финал в истории фэнтези

Трилогия Питера Джексона давно считается золотым стандартом экранизаций, а ее финальная часть и вовсе стала легендой.

«Возвращение короля» завершило историю Фродо и Братства Кольца так, что фильм получил сразу 11 премий «Оскар». Масштабные битвы, невероятные декорации, потрясающая музыка и сильнейшие эмоции сделали картину одной из самых любимых у поклонников жанра. Даже спустя больше двадцати лет сложно найти другое фэнтези, которое производило бы настолько мощное впечатление.

«Гарри Поттер и узник Азкабана» — фильм, который сделал франшизу взрослее

Именно третья часть для многих зрителей остается лучшим фильмом о Гарри Поттере.

Альфонсо Куарон сумел сохранить магию волшебного мира, но при этом сделал историю гораздо мрачнее и эмоциональнее. Герои повзрослели, сюжет стал сложнее, а сама атмосфера изменилась настолько, что именно «Узник Азкабана» многие считают переломным моментом всей кинофраншизы.

«Бесконечная история» — классика, которая не стареет

Хотя фильму «Бесконечная история» уже больше сорока лет, он по-прежнему способен удивлять.

История мальчика Бастиана и волшебной страны Фантазии, основанная на романе Михаэля Энде, остается одним из самых красивых семейных фильмов в жанре фэнтези. При этом не стоит думать, что картина рассчитана только на детей. За сказочной атмосферой скрывается удивительно трогательная и местами очень мрачная история, которая и сегодня смотрится ничуть не хуже, чем в момент выхода.

Конечно, достойных экранизаций фэнтези гораздо больше. «Как приручить дракона», «Ходячий замок Хаула», «Волшебник страны Оз» — каждый из этих фильмов давно стал классикой.

Но именно «Возвращение короля», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и «Бесконечная история» лучше всего показывают, что великие книги могут получить не менее великие экранизации.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.