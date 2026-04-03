Меню
Русский English
Отмена
Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней

3 апреля 2026 11:00
Кадр из сериала «Терапия»

Сейчас проект «Терапия» занимает первую строчку.

Сериал «Терапия» стал абсолютным лидером стриминговой платформы Apple TV+. Третий сезон вывел проект на строчку №1, оставив позади предыдущих фаворитов сервиса.

В свежем еженедельном рейтинге «Разделение» оказалось на позиции под №9, а «Укрытие» и вовсе исчезло из десятки. «Терапия» же держится в топе платформы уже более 600 дней.

Для шоу, сделавшего ставку не на мрачные антиутопии, а на искренние человеческие переживания и живой юмор, такая устойчивость говорит об особой зрительской привязанности.

До конца очередного сезона осталось всего две серии, однако вопрос о будущем проекта уже решён: платформа дала зелёный свет четвёртому сезону. Соавтор сериала Билл Лоуренс пересмотрел первоначальную концепцию — изначально шоу планировалось как трёхсезонное, но теперь третий сезон становится отправной точкой для новой масштабной сюжетной арки.

Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Заявка на еще одну премию: оскараносный ужастик этого года обзаведется приквелом Читать дальше 4 апреля 2026
До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда До премьеры сериала — уже документалка: HBO запускает проект о создании «Гарри Поттера» — вот где его смотреть и когда Читать дальше 4 апреля 2026
О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» О скандальном Эпштейне снимут сериал: кого сыграет звезда «Большой маленькой лжи» Читать дальше 1 апреля 2026
Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Не стоит грустить из-за финала «Пацанов»: история Солдатика продолжится в спин-оффе — что уже известно? Читать дальше 5 апреля 2026
Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Во 2 сезоне «Сорвиголовы» впервые показали самого неуловимого героя Marvel: зрители давно жаждали увидеть Мечника Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Прошло 3 года, а до сих пор помнят: этот сериал Netflix будоражит и сейчас — никакие мрачные детективы не нужны Читать дальше 5 апреля 2026
2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть 2 сезон обещает быть ярким: что известно о продолжении сериала «Задача трёх тел» — это нужно будет посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Вот это дама: новый ролик «Супергерл» раскрывает неожиданные моменты — стоит посмотреть Читать дальше 5 апреля 2026
Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Идеальное комбо: актеры сериала «Криминальное прошло» стали лучшим дуэтом последних лет — почему нужно посмотреть Читать дальше 4 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше