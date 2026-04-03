Этот хит Apple TV обошел «Разделение» и «Укрытие»: держится в топе уже 600 дней

Сериал «Терапия» стал абсолютным лидером стриминговой платформы Apple TV+. Третий сезон вывел проект на строчку №1, оставив позади предыдущих фаворитов сервиса.

В свежем еженедельном рейтинге «Разделение» оказалось на позиции под №9, а «Укрытие» и вовсе исчезло из десятки. «Терапия» же держится в топе платформы уже более 600 дней.

Для шоу, сделавшего ставку не на мрачные антиутопии, а на искренние человеческие переживания и живой юмор, такая устойчивость говорит об особой зрительской привязанности.

До конца очередного сезона осталось всего две серии, однако вопрос о будущем проекта уже решён: платформа дала зелёный свет четвёртому сезону. Соавтор сериала Билл Лоуренс пересмотрел первоначальную концепцию — изначально шоу планировалось как трёхсезонное, но теперь третий сезон становится отправной точкой для новой масштабной сюжетной арки.