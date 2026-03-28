Фанаты «Магической битвы» ликуют: у хита IMDb с рейтингом 8,5 будет 4 сезон

Фанаты «Магической битвы» ликуют: у хита IMDb с рейтингом 8,5 будет 4 сезон

28 марта 2026 17:00
Кадр из мультсериала «Магическая битва»

Авторы уже намекнули на сюжет.

Студия Mappa анонсировала работу над четвертым сезоном аниме-сериала «Магическая битва». Информация появилась в официальных аккаунтах студии в день финального эпизода третьего сезона.

Новый сезон получил название «Смертельная миграция: Часть 2». Первоначально планировалось, что этот материал войдет во вторую половину третьего сезона, но создатели изменили структуру и выделили его в отдельный проект. Таким образом, сюжетная линия напрямую продолжит события предыдущих эпизодов, однако формально будет считаться новым этапом аниме. Точные даты выхода пока не объявлены.

Манга, на которой основан сериал, публиковалась с 2018 года. Ее действие разворачивается в мире, где сверхъестественное присутствует в тени обычной жизни.

Демоны окружают ничего не подозревающих людей и могут напасть в любую минуту. До недавнего времени старшеклассник Юдзи Итадори был одним из таких обывателей — он вступил в оккультный кружок лишь для того, чтобы его оставили в покое участники других школьных клубов.

Фото: Кадр из мультсериала «Магическая битва»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Бонус для всех фанатов аниме «Магическая битва»: +5 минут к финалу, но конец еще нескоро Бонус для всех фанатов аниме «Магическая битва»: +5 минут к финалу, но конец еще нескоро Читать дальше 25 марта 2026
Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно Абсолютный хит в мире аниме продлили на 3 сезон: что ждет Фрирен дальше — уже известно Читать дальше 29 марта 2026
«Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона «Анатомия страсти» теряет лучших: сразу два любимчика фанатов уйдут после 22 сезона Читать дальше 29 марта 2026
«Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет «Рыцарь Семи Королевств» «заглянул» в третий сезон: за темпом HBO Мартин снова не успеет Читать дальше 29 марта 2026
В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала В трейлере нового «Гарри Поттера» ее заметили лишь единицы: камео Джинни переворачивает смысл сериала Читать дальше 29 марта 2026
Наконец, что-то милое: этот анимационный проект жду не меньше вышедших «Прыгунов» — мировая дата известна Наконец, что-то милое: этот анимационный проект жду не меньше вышедших «Прыгунов» — мировая дата известна Читать дальше 28 марта 2026
По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо По «Властелину колец» снимут еще один фильм: хоббиты снова отправятся в поход, но уже без Фродо Читать дальше 26 марта 2026
Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Стали известны герои «Бриджертонов 5»: зря фанаты надеялись на историю Элоизы Читать дальше 25 марта 2026
1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером 1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером Читать дальше 25 марта 2026
