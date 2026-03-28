Фанаты «Магической битвы» ликуют: у хита IMDb с рейтингом 8,5 будет 4 сезон

Студия Mappa анонсировала работу над четвертым сезоном аниме-сериала «Магическая битва». Информация появилась в официальных аккаунтах студии в день финального эпизода третьего сезона.

Новый сезон получил название «Смертельная миграция: Часть 2». Первоначально планировалось, что этот материал войдет во вторую половину третьего сезона, но создатели изменили структуру и выделили его в отдельный проект. Таким образом, сюжетная линия напрямую продолжит события предыдущих эпизодов, однако формально будет считаться новым этапом аниме. Точные даты выхода пока не объявлены.

Манга, на которой основан сериал, публиковалась с 2018 года. Ее действие разворачивается в мире, где сверхъестественное присутствует в тени обычной жизни.

Демоны окружают ничего не подозревающих людей и могут напасть в любую минуту. До недавнего времени старшеклассник Юдзи Итадори был одним из таких обывателей — он вступил в оккультный кружок лишь для того, чтобы его оставили в покое участники других школьных клубов.