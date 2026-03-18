Почему поклонников «Далекого города» лишили новой серии хита: турецкие сериалы массово переносят

Телезрители, следящие за турецкими сериалами, получили неожиданную паузу. Показ двух громких проектов сдвинули, и свежие серии не выйдут в обещанные даты. Пятьдесят четвёртая глава «Далекого города» не попала в эфир 16 марта — теперь её ждут только 23-го.

Та же история с «Это море переполнится»: двадцать вторую серию вместо пятницы 20 марта покажут 29-го.

Причина — в религиозных событиях. На эти дни приходятся Ночь аль-Кадр и Ураза-байрам, завершающий месяц Рамадан.

Другие телеканалы пока не меняли сетку, официальных уведомлений о переносах не поступало. Впрочем, инсайдеры предполагают, что «Мечта Эшрефа» и «Преемник: зов предков» тоже могут временно исчезнуть из сетки. Подтверждения этой информации пока нет.