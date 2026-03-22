Русский English
Оскароносный мультик Pixar получит сиквел: раскрыто, когда выйдет «Тайна Коко 2»

22 марта 2026 17:00
Кадр из мультфильма «Тайна Коко» (2017)

Фанатам придется еще подождать.

Анимационный фильм «Тайна Коко» получит продолжение. Издание «The Wall Street Journal» сообщило дату премьеры второй части популярной картины. Как выяснилось, возвращения на экраны придется ждать еще не один год.

«Тайна Коко 2» находится на начальном этапе производства. Выход сиквела запланирован на 21 ноября 2029 года.

Постановкой будущей ленты займутся Ли Анкрич и Эдриан Молина — те же режиссёры, что стояли у руля оригинальной картины. Подробности сюжета продолжения пока не раскрываются.

Премьера «Тайны Коко» состоялась в 2017 году. В центре сюжета — юный Мигель, который растет в мексиканском селе в семье обувщиков и втайне от всех грезит карьерой музыканта. В какой-то момент герой обнаруживает, что его связывает нечто особенное с его кумиром Эрнесто де ла Крусом. Юноша отправляется вслед за ним в Землю Мёртвых и постепенно приоткрывает завесу над семейными тайнами.

Лента вошла в число наиболее успешных авторских работ Pixar и удостоилась двух наград «Оскар». При бюджете в 175 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате более 800 млн.

Светлана Левкина
