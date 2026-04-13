3 сезон «Эйфории» стартовал 13 апреля: полный график выхода, сюжет и кто вернулся в каст

Спустя почти три года паузы сериал «Эйфория» возвращается с 3 сезоном и сразу делает резкий временной скачок. История переносится на пять лет вперёд, где герои уже не подростки, а люди с последствиями своих решений.

И если раньше «Эйфория» держалась на хаосе юности, то теперь это попытка показать, что остаётся после.

Пять лет спустя: что стало с героями

Ру оказывается в Мексике и пытается закрыть долги перед наркодилером, что сразу задаёт более жёсткий тон. Кэсси и Нейт переходят в формат «нормальной жизни» с помолвкой и пригородом, хотя напряжение между ними никуда не исчезает.

Джулс уходит в искусство и учится в художественной школе, а Мэдди пробует себя в индустрии развлечений, работая в агентстве талантов.

В проект вернулись Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Мод Апатоу и Алекса Деми. К касту добавились Шэрон Стоун, Розалия, Наташа Лионн и Элай Рот. Расширение актёрского состава выглядит как попытка освежить историю, но не всегда работает на глубину.

Неровный старт и реакция критиков

Третий сезон стартовал 13 апреля на HBO Max и включает 8 эпизодов, однако первые отзывы оказались сдержанными: рейтинг на Rotten Tomatoes составил 44%. Критики отмечают сильную актёрскую игру, но указывают на проблемы со связностью сюжета и мотивацией персонажей.

Расписание выхода третьего сезона «Эйфории»

Эпизод Дата выхода 1 серия 13 апреля 2 серия 20 апреля 3 серия 27 апреля 4 серия 4 мая 5 серия 11 мая 6 серия 18 мая 7 серия 25 мая 8 серия 1 июня

Серии выходят раз в неделю, и финал запланирован на начало июня. Такой график сохраняет привычный ритм HBO, но в случае с «Эйфорией» он работает против восприятия: паузы только подчёркивают неровность повествования.

Новый сезон пока выглядит как эксперимент с взрослением персонажей, но без той эмоциональной точности, которая делала первые сезоны заметным явлением. Вопрос в том, сможет ли сериал вернуть контроль к финалу или окончательно уйдёт в разрозненные линии.