НТВ готовит мощную премьеру с Жарковым из «Первого отдела»: в августе будут смотреть все

В эфир выпустят продолжение одного из сериалов с участием актера.

Сергей Жарков для многих зрителей — прежде всего звезда «Первого отдела». Роль там сделала его узнаваемым и полюбившимся аудитории. Но актёрский диапазон у него шире одного персонажа.

Уже 2 августа на экраны выходит новый сезона сериала «Дельфин» — и в нём у Жаркова опять главная роль. Проект обещает быть не менее насыщенным по событиям и эмоциям, чем признанный хит НТВ «Первый отдел».

Сюжет третьего сезона

После неудач — Кораблёв не смог предотвратить ни освобождение Лазарева, ни раскрыть связи погибшего генерала Крымова — он решает действовать иначе. Вместе с дельфином Василисой и друзьями он продолжает искать того, кто скрывается за кодовым именем Chief. В центре их внимания — статуя золотого дельфина, которая исчезла после смерти Крымова.

Одновременно в Южноморске пропадает журналистка, известная расследованиями местного криминала. Кораблёв устанавливает связь между её последней работой и закрытым санаторием на Дельфиньем мысе. Расследование выводит героя на след того, кто тайно управляет побережьем.

Детали

В эфир пустят 24 новые серии, снятые в 2025 году. Съёмки проходили в Геленджике и Ленинградской области.

Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вновь исполняют свои роли. Премьера нового блока запланирована на 2 августа, показ — по воскресеньям в 18:00 на НТВ.

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