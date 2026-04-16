Вселенная «Йеллоустоуна» расширяется: «Мэдисон» с культовой Мишель Пфайффер получит еще и третий сезон

16 апреля 2026 14:00
Кадр из сериала «Мэдисон»

А ведь лишь недавно завершился показ первого сезона шоу.

Проект «Мэдисон», созданный как спин-офф культового «Йеллоустоуна», получил официальное продление на третий сезон. Любопытная деталь: премьера первого сезона состоялась всего месяц назад. Это означает, что зрителей ожидает не только второй, но и уже анонсированный третий сезон.

В основе сюжета — судьба семейства Клайберн, которое покинуло Нью-Йорк и осело в Монтане, выбрав дом вблизи реки, давшей название шоу. Авторы описывают свой проект как глубокую и пронзительную драму, посвящённую переживанию потерь.

Ключевые актёры — Мишель Пфайффер и Курт Рассел — уже подтвердили своё участие в следующих главах истории. Более того, Рассел недавно намекнул, что грядущие сезоны станут заметно мрачнее и полны больших опасностей. Если его слова подтвердятся, то приверженцев вселенной «Йеллоустоуна» ждёт ещё более напряжённое и драматичное повествование, чем то, к которому они успели привыкнуть.

Кадр из сериала «Мэдисон»
Светлана Левкина
