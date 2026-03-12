Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг

Едва «Аватар 3» успел отгреметь в мировом прокате, как Джеймс Кэмерон уже заглядывает в будущее франшизы. Режиссер подтвердил, что в четвертой части зрителей ждет встреча с уже знакомым персонажем. Речь идет о лидере огненного клана Мангкван по имени Варанг.

Роль снова исполнит актриса Уна Чаплин, которая, видимо, появится в сиквеле в более развернутом виде.

Варанг в «Аватаре 4»

Джеймс Кэмерон не стал углубляться в детали сюжета грядущего фильма и раскрывать спойлеры. Однако он подтвердил, что намерен уделить больше внимания персонажу по имени Варанг.

По словам постановщика, в третьей части героиня Уны Чаплин была лишь одной из многих фигур в этой масштабной истории.

«Из-за обилия других героев и событий ее линия не получила должного развития», — посетовал режиссер.

Теперь создатели планируют это исправить и сделать Варанг более значимой для общего сюжета.

Линия Варанг

В третьем «Аватаре» зрителям показали неожиданный поворот: между Варанг и полковником Куоритчем вспыхнули романтические отношения. Однако к финалу картины семья Салли все же одержала верх над своими противниками.

Куоритч рухнул в пропасть, и, судя по всему, должен был погибнуть, а Варанг просто исчезла в неизвестном направлении.

Раз создатели решили сделать ее ключевой фигурой в сиквеле, фанаты тут же принялись строить догадки. Самая популярная теория гласит, что Варанг вполне могла спасти своего возлюбленного, тем более что смерть злодея так и не показали крупным планом. Другая версия касается возможной беременности героини, и тогда история материнства вполне может оказаться в центре сюжета.

Четвертую часть «Аватара» планируют выпустить в декабре 2029 года, а завершить эпопею должны пятым фильмом еще через два года. Сам Кэмерон не исключает, что на этом все не закончится, но верится в это с трудом: судя по кассовым сборам третьей части, зрительский интерес к Пандоре начал понемногу угасать.