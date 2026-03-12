Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Новости Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг

Эта злодейка станет главной в «Аватаре 4»: в Сети спорят о беременности Варанг

12 марта 2026 11:30
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Линию персонажа решено расширить.

Едва «Аватар 3» успел отгреметь в мировом прокате, как Джеймс Кэмерон уже заглядывает в будущее франшизы. Режиссер подтвердил, что в четвертой части зрителей ждет встреча с уже знакомым персонажем. Речь идет о лидере огненного клана Мангкван по имени Варанг.

Роль снова исполнит актриса Уна Чаплин, которая, видимо, появится в сиквеле в более развернутом виде.

Варанг в «Аватаре 4»

Джеймс Кэмерон не стал углубляться в детали сюжета грядущего фильма и раскрывать спойлеры. Однако он подтвердил, что намерен уделить больше внимания персонажу по имени Варанг.

По словам постановщика, в третьей части героиня Уны Чаплин была лишь одной из многих фигур в этой масштабной истории.

«Из-за обилия других героев и событий ее линия не получила должного развития», — посетовал режиссер.

Теперь создатели планируют это исправить и сделать Варанг более значимой для общего сюжета.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Линия Варанг

В третьем «Аватаре» зрителям показали неожиданный поворот: между Варанг и полковником Куоритчем вспыхнули романтические отношения. Однако к финалу картины семья Салли все же одержала верх над своими противниками.

Куоритч рухнул в пропасть, и, судя по всему, должен был погибнуть, а Варанг просто исчезла в неизвестном направлении.

Раз создатели решили сделать ее ключевой фигурой в сиквеле, фанаты тут же принялись строить догадки. Самая популярная теория гласит, что Варанг вполне могла спасти своего возлюбленного, тем более что смерть злодея так и не показали крупным планом. Другая версия касается возможной беременности героини, и тогда история материнства вполне может оказаться в центре сюжета.

Четвертую часть «Аватара» планируют выпустить в декабре 2029 года, а завершить эпопею должны пятым фильмом еще через два года. Сам Кэмерон не исключает, что на этом все не закончится, но верится в это с трудом: судя по кассовым сборам третьей части, зрительский интерес к Пандоре начал понемногу угасать.

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Netflix показал свежий тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом: премьера летом 2026 года (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Зрители выбрали топ-10 аниме 2025 года: «Поднятие уровня в одиночку» облажалось, но что тогда в списке? Читать дальше 12 марта 2026
Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Стала известна дата выхода 4 сезона «Джека Ричера»: ждать осталось недолго Читать дальше 12 марта 2026
Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Стал известен самый популярный сериал в России: это аниме обогнало даже «Ландыши» Читать дальше 13 марта 2026
«Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу «Оскар-2026»: что будут есть и пить звезды на Губернаторском балу Читать дальше 12 марта 2026
«Сериал зацепил по-настоящему»: неожиданно шикарная драма из 10 серий, которую я посмотрела залпом за один вечер «Сериал зацепил по-настоящему»: неожиданно шикарная драма из 10 серий, которую я посмотрела залпом за один вечер Читать дальше 12 марта 2026
«Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4 «Сказ о розовом зайце» возвращается: спустя 15 лет снимут сиквел культового казахского фильма с рейтингом 7,4 Читать дальше 22 марта 2025
«Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке «Скоро я буду в Алматы»: звезда «Основания: Осман» заговорил на казахском языке Читать дальше 21 марта 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше