У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет

9 апреля 2026 13:00
Кадр из сериала «Больница Питт»

Возможно авторы уделят больше внимание тем медикам, которые дежурят ночью.

Актёр Шон Хэтоси, известный по роли во втором сезоне «Больницы Питт», серьёзно подогрел обсуждения вокруг потенциального спин-оффа «Ночная смена», в центре которого окажется деятельность доктора Эббота и его коллег после захода солнца. Как заявил исполнитель, переговорный процесс уже запущен, однако официального разрешения на старт производства пока не поступало.

Хэтоси также отметил, что шоураннеры всерьёз обдумывают вариант сосредоточиться на ночной смене с её пациентами, необычными случаями и совершенно уникальной обстановкой. По мнению артиста, такое решение позволит поиграть с настроением сюжета и освежить взгляд на стандартные медицинские драмы.

В текущий момент «Питт» главным образом фокусируется на дневной смене под руководством доктора Майкла Робинавича. Однако те немногие сцены, которые показывают ночные дежурства, задают совсем другое настроение.

Как подчёркивает Хэтоси, его герой предпочёл работать именно по ночам, поскольку это «особое братство изгоев, которые вместе трудятся после полуночи», поэтому в возможном ответвлении не приходится рассчитывать на стерильных и причёсанных персонажей.

Отдельный проект о ночной смене позволил бы вывести на первый план героев, которым в дневное время было бы крайне сложно ужиться друг с другом. Некоторые подвижки в этом направлении уже видны в самом «Питте»: команда «ночников» получает всё больше экранного времени, а Айешу Харрис в следующем сезоне повысили до основного актёрского состава.

Светлана Левкина
Звезда «Эйфории» рассказала, какой сезон станет последним: HBO пока отмалчивается Звезда «Эйфории» рассказала, какой сезон станет последним: HBO пока отмалчивается Читать дальше 9 апреля 2026
Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус Раскрыта арка третьего сезона «One Piece»: для настоящих фанатов приготовили бонус Читать дальше 9 апреля 2026
Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов Раскрыто, когда будет финал «Колец власти»: самый дорогой сериал в истории обойдется без спин-оффов Читать дальше 6 апреля 2026
«Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом «Дом дракона» возвращается, но уже не в виде сериала: фанаты смогут сами управлять судьбой Таргариенов и решать, кто правит Вестеросом Читать дальше 8 апреля 2026
Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Легендарный фильм 80-х про киборга вернется: Amazon воскресит франшизу, о которой раньше говорили все Читать дальше 8 апреля 2026
Млеете от «Острых козырьков»? Тогда для вас хорошая новость — эту новинку Disney+ пропускать не стоит Млеете от «Острых козырьков»? Тогда для вас хорошая новость — эту новинку Disney+ пропускать не стоит Читать дальше 10 апреля 2026
Семейные тайны и необычные преступления: нашла 2 новых детектива — они отличаются от привычных американских процедуралов Семейные тайны и необычные преступления: нашла 2 новых детектива — они отличаются от привычных американских процедуралов Читать дальше 10 апреля 2026
Поклонники сериала «Мост» будут в восторге: нашла шикарный детектив с оценкой 7.9 — 3 сезона пролетели как один Поклонники сериала «Мост» будут в восторге: нашла шикарный детектив с оценкой 7.9 — 3 сезона пролетели как один Читать дальше 10 апреля 2026
Тоскуете по культовому «Бумажному дому»? Мы вас обрадуем — новинка уже рядом: можно ликовать Тоскуете по культовому «Бумажному дому»? Мы вас обрадуем — новинка уже рядом: можно ликовать Читать дальше 10 апреля 2026
