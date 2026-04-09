У хитовой «Больницы Питт» будет спин-офф: звезда сериала намекнул на новый сюжет

Актёр Шон Хэтоси, известный по роли во втором сезоне «Больницы Питт», серьёзно подогрел обсуждения вокруг потенциального спин-оффа «Ночная смена», в центре которого окажется деятельность доктора Эббота и его коллег после захода солнца. Как заявил исполнитель, переговорный процесс уже запущен, однако официального разрешения на старт производства пока не поступало.

Хэтоси также отметил, что шоураннеры всерьёз обдумывают вариант сосредоточиться на ночной смене с её пациентами, необычными случаями и совершенно уникальной обстановкой. По мнению артиста, такое решение позволит поиграть с настроением сюжета и освежить взгляд на стандартные медицинские драмы.

В текущий момент «Питт» главным образом фокусируется на дневной смене под руководством доктора Майкла Робинавича. Однако те немногие сцены, которые показывают ночные дежурства, задают совсем другое настроение.

Как подчёркивает Хэтоси, его герой предпочёл работать именно по ночам, поскольку это «особое братство изгоев, которые вместе трудятся после полуночи», поэтому в возможном ответвлении не приходится рассчитывать на стерильных и причёсанных персонажей.

Отдельный проект о ночной смене позволил бы вывести на первый план героев, которым в дневное время было бы крайне сложно ужиться друг с другом. Некоторые подвижки в этом направлении уже видны в самом «Питте»: команда «ночников» получает всё больше экранного времени, а Айешу Харрис в следующем сезоне повысили до основного актёрского состава.