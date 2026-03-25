1 млрд просмотров за 4 дня: «Человек-паук: Новый день» еще не вышел, а уже поставил рекорд только трейлером

Таких данных в истории еще не было.

Дебютный трейлер картины «Человек-паук: Новый день» преодолел планку в миллиард просмотров спустя четыре дня после выхода. Таким образом, ролик успели посмотреть примерно 12% всех жителей планеты.

Корреспонденты Variety отмечают, что это первая кинолента в истории, сумевшая достичь подобного показателя.

Свыше 370 млн просмотров трейлер набрал через 7 часов после публикации, а спустя сутки видео зафиксировало более 700 млн.

Картина откроет очередную главу в истории Питера Паркера. После событий предыдущей части все забыли, кто на самом деле скрывается под маской Человека-паука, включая его возлюбленную и лучшего друга.

Оставшись в полном одиночестве, Паркер сталкивается с новым испытанием — его организм подвергается повторной мутации, что ставит героя в крайне уязвимое положение. Премьера намечена на 31 июля.