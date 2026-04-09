Звезда «Эйфории» рассказала, какой сезон станет последним: HBO пока отмалчивается

9 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Эйфория»

Зендая, судя по всему, готова поставить работу на паузу.   

Свежие эпизоды «Эйфории» появятся на HBO Max уже в конце этой недели. События развернутся спустя пять лет после финала предыдущего сезона. И судя по всему, именно сейчас зрителям наконец покажут, чем закончится история главных героев.

В программе Дрю Бэрримор у Зендаи спросили, станет ли третий сезон последним.

«Скорее всего, да. Финал уже не за горами», — такой ответ дала актриса.

Начальство канала HBO, где выходит шоу, официально никак не комментировало слухи о возможном завершении проекта. «Эйфория» впервые появилась на экранах в 2019 году. Зендая воплотила образ Ру и получила за эту роль две премии «Эмми» и одну — «Золотой глобус».

При этом после ряда громких премьер 2026 года артистка планирует сделать небольшую передышку и на время исчезнуть из публичного пространства.

Светлана Левкина
