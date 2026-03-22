Тарантино взялся за новый хит: раскрыто, как будущий черно-белый вестерн связан с «Рокки»

Хотя финальный, десятый фильм Квентина Тарантино вряд ли стоит ждать в ближайшее время, режиссёр не остаётся без работы. Сейчас он занят написанием новой пьесы, а вскоре планирует приступить к работе над сериалом. Вместе с Сильвестром Сталлоне постановщик выступит соавтором сценария и разделит режиссёрские обязанности.

События развернутся в тридцатых годах прошлого века. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет мини‑сериал из шести серий в чёрно‑белом формате. По задумке авторов, в центре окажутся гангстеры, танцовщицы, боксёрские поединки и музыка. Съёмки планируют вести на аппаратуру той эпохи.

Данных об актёрском составе на данный момент нет. По неофициальной информации, сам Сталлоне в кадре появляться не будет.

Официального анонса проекта пока не поступало. Однако в 2023 году Тарантино уже говорил о желании снять мини‑сериал из восьми эпизодов. Возможно, речь шла именно об этой задумке.

Режиссёр давно симпатизирует Сталлоне и называет его выдающимся актёром. Постановщик не раз подчёркивал, что картина «Рокки» в детстве произвела на него огромное впечатление и во многом повлияла на выбор профессии.

В своей книге «Киноспекуляции» Тарантино тепло отозвался о режиссёрском опыте Сталлоне — фильме «Адская кухня». Несмотря на сдержанные отзывы критиков и то, что лента со временем оказалась почти забыта, постановщик назвал её чистым проявлением авторского взгляда.

При этом, 79‑летний Сталлоне дважды отказывался от ролей в фильмах Тарантино — в «Джеки Браун» и «Доказательстве смерти». В обоих случаях причиной назывались творческие расхождения.

У обоих кинематографистов есть опыт работы с историческим материалом. Тарантино выпустил «Бесславных ублюдков», события которых частично приходятся на конец 1930‑х. Сталлоне же играл гангстера Фрэнка Нитти в картине «Капоне», посвящённой криминальному миру того же периода.