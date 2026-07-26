Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору

Сериалов, которые можно сравнить с «Твин Пиксом», выходит немного. Обычно такие сравнения — скорее рекламный ход, чем реальное сходство. Но проект «Правда о деле Гарри Квеберта», кажется, попадает ровно в ту же категорию: он не копирует стиль Линча, но наполнен той же тягучей тревогой.

Действие разворачивается в маленьком городке, где у каждого есть тайна, а события прошлого аукаются в настоящем. Только в этот раз все ищут не того, кто убил Лору Палмер, а кто виноват в смерти красавицы Нолы. И под подозрением практически любой.

Сюжет

Успешный американский писатель Маркус Голдман переживает творческий кризис. В поисках свежих мыслей и спокойной обстановки он приезжает к своему бывшему наставнику Гарри Квеберту в небольшой провинциальный городок.

Но вместо того чтобы работать над новой книгой, Маркус оказывается в эпицентре скандала: Гарри арестован по обвинению в убийстве, совершённом более трёх десятилетий назад. Речь идёт о девушке по имени Нола, которая пропала без вести в 1970-х.

Обвинения кажутся абсурдными, но улики — весомыми. Чтобы спасти старого друга от казни, Маркус берётся за собственное расследование. Чем глубже он погружается в прошлое, тем яснее становится: городок хранит секреты, и каждый из них ведёт к неожиданным ответам.

Детали

«Правда о деле Гарри Квеберта» — это такой «Твин Пикс» без сов, вигвамов и злого духа Боба, с бургерами вместо вишневых пирогов.

Маленький городок с тайнами. В обоих сериалах действие происходит в замкнутом сообществе, где у каждого есть что скрывать. Внешнее спокойствие обманчиво, а прошлое постоянно напоминает о себе.

Тягучая атмосфера. Это не классическое расследование с погонями и допросами. Скорее — медленное погружение в тревожную реальность.

Нестандартный главный герой. В центре — не идеальный сыщик, а человек со своей историей и сомнениями. Он не столько раскрывает преступление, сколько пытается разобраться в себе и в прошлом, которое его преследует.

Реальность и иррациональность. Как и в «Твин Пиксе», здесь грань между объяснимым и странным размыта. Некоторые события трудно трактовать однозначно — и это создаёт эффект недосказанности.

Визуальный стиль. Сериал снят с вниманием к деталям: природа, свет, паузы — всё работает на настроение, а не на сюжетный темп.

Слабые места у «Правды о деле Гарри Квеберта», конечно, есть, но основа — качественный книжный материал (одноименный роман), и именно он не даёт оторваться. В итоге — крепкий вариант для просмотра на пару вечеров.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.